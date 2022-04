Prefeitura de Cachoeiro lança painel de informações do programa Time Brasil

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

A Controladoria Geral do Município (CGM) de Cachoeiro de Itapemirim realizou, na tarde da última terça-feira (19), o lançamento do painel de acompanhamento do plano de ação do programa Time Brasil, executado em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU).

Continua depois da publicidade

Na plataforma, que pode ser acessada pelo Portal da Transparência da Prefeitura de Cachoeiro, os cidadãos poderão obter informações sobre o planejamento e execução das atividades do programa em todos os seus eixos norteadores: transparência, integridade e participação social.

Também estão disponíveis para consulta pública todas as atividades previstas no cronograma do Time Brasil, como as ações e procedimentos da administração pública que serão implementados ou aprimorados até o fim da execução do programa.

Presente no lançamento do painel, que aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Administração (Semad), a controladora geral do Município, Mylena Lopes, destacou a importância do programa, que, por meio do aprimoramento da gestão pública, busca gerar impacto real na vida do cidadão.

Continua depois da publicidade

“A adesão de Cachoeiro ao Time Brasil fortalece os mecanismos de controle e transparência. As atividades desenvolvidas no programa buscam tornar a administração pública mais acessível ao cidadão, que passa a se sentir cada vez mais parte da gestão municipal. Isso é essencial para a construção de uma sociedade mais participativa”, destacou.

“Parabenizamos a controladoria de Cachoeiro pela iniciativa, pois é muito importante que o cidadão tenha o acesso facilitado às informações, de forma clara e objetiva, para que ele possa se inteirar das ações do programa Time Brasil”, afirmou João Tadeu de Castro Batista, representante da Controladoria Geral da União.

Com a adesão formalizada em 2021, Cachoeiro é uma das 14 cidades capixabas que integram o programa Time Brasil. Nos últimos meses, um grupo de trabalho vinculado à CGM realizou uma autoavaliação das ações que o município já desenvolve na área e o que precisa ser aprimorado.

Advertisement

Pré-lançamento do projeto de Formação Anual de Servidores

Continua depois da publicidade

Junto ao lançamento do painel do programa Time Brasil, a CGM também anunciou o projeto de Formação Anual de Servidores, com a proposta de fortalecer a gestão pública, oportunizando aos servidores municipais experiências de aprendizado que vão além das atividades técnicas, com foco em habilidades comportamentais que podem ser aplicadas em suas vidas pessoais e profissionais.

Fruto de uma parceria entre a CGM e a Semad, o projeto tem como objetivo, para 2022, aplicar formações e treinamentos para 800 servidores. Entre os assuntos abordados estão a comunicação, trabalho em equipe e intercâmbio de habilidades.

“Ambos os projetos apresentados enriquecem as nossas entregas para a população cachoeirense e nos ajudam a construir uma gestão pública cada vez mais transparente, íntegra e participativa”, afirmou a subsecretária municipal de Integridade e Transparência, Kédyma Marques.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].