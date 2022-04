Prefeitura de Cachoeiro inicia obras de reforma em mais duas escolas

Por Redação - Redação 10

Nesta semana, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu início às obras de reforma em mais duas escolas da rede municipal de ensino.

No bairro Basiléia, foi assinada, nesta quarta-feira (13), a ordem de serviço para início da reforma da escola “Dona Maria Santana”. Com investimento de R$ 233.055,92, as intervenções serão focadas em oferecer um ambiente de melhor qualidade para os alunos e servidores.

O imóvel receberá: adequação da rampa conforme as normas do Corpo de Bombeiros; troca de cobertura; reforma dos banheiros masculino e feminino e adequação dos sanitários com rampa para acessibilidade; pintura geral; reforma do refeitório; adequação das salas para atender os alunos de tempo integral; troca de portas e vidros quebrados e reforma da parte elétrica.

Presente na assinatura da ordem de serviço, o prefeito Victor Coelho afirmou que as obras fazem parte do esforço da Prefeitura de Cachoeiro em revitalizar as escolas do município, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação na rede municipal.

“Temos priorizado a revitalização das unidades de ensino de Cachoeiro, com o objetivo de promover uma educação com cada vez mais qualidade. O aluno, quando estuda em um espaço revitalizado, sente-se mais acolhido e feliz, o que, consequentemente, reflete em seu aprendizado”, destacou o prefeito.

Os pais dos alunos comemoraram o início das obras. É o caso de Karla de Souza Crescencio, mãe de dois alunos da instituição. “Já fiquei muito feliz com a mudança na escola para tempo integral. Uma melhoria muito boa. E, agora, com essa reforma, vai ficar ainda melhor”, disse.

Já para Irene Scarpini, avó da pequena Rebeca, aluna do 4⁰ ano do ensino fundamental, a reforma da unidade irá melhorar os serviços oferecidos no local. “Estou muito feliz com a reforma, porque os professores, a merenda, as aulas já são muito boas”, afirmou.

Escola “Maria das Dores Pinheiro Amaral” também em obras

No bairro Elpídio Volpini, a escola “Maria das Dores Pinheiro Amaral” já está em obras. Fruto de um investimento de R$ 228.773, 44, as intervenções incluem: pintura; reforma de rampa de acesso; readequação do piso; reforma da cobertura; substituição dos portões; manutenção da parte elétrica e outras ações que garantirão um ambiente mais adequado e agradável para os estudantes.

Além disso, a quadra também será reformada, com novos equipamentos esportivos, como traves de futebol e tabela de basquete. A arquibancada será demolida, para aumentar o espaço útil para a prática de atividades físicas por parte dos alunos.

“Seguimos com nosso plano de ação para manutenção e reforma das unidades de ensino do município. Nosso objetivo principal é proporcionar, aos nossos alunos e servidores, um local aprazível, com condições adequadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas”, frisa a secretária municipal de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens.

