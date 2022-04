Prefeitura de Anchieta autoriza início das obras da praça de Nova Esperança

Por Redação - Redação 6

A Prefeitura Municipal de Anchieta autoriza hoje (07), o início das obras para construção de uma nova praça no bairro Nova Esperança, localizado na sede do município. A solenidade, na qual o prefeito Fabrício Petri assina a ordem de serviço, será realizada às 17h30, no local da obra, que será composto por brinquedos, bancos e outros equipamentos e será mais um espaço de lazer para os moradores da região.

Os serviços irão contemplar a pavimentação do local, sistema de iluminação, paisagismo, bicicletário, quadra de basquete, entre outras melhorias. Conforme a Secretaria de Infraestrutura, o valor do investimento é de R$ 320.187,98 e a obra será executada pela CSN Construtora, que tem 90 dias para executar o serviço. .

.“Várias comunidades estão sendo atendidas com novos investimentos, mesmo com redução em nossa receita e a crise gerada com a pandemia, continuamos com as obras e iniciamos outras. A população de Nova Esperança necessita de um espaço de convivência como esse que será edificado”, relata o prefeito Fabrício Petri.

