Prefeitos capixabas participam da XXIII Marcha a Brasília

Os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais do Espírito Santo estão em Brasília, no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB), participando da programação da XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Nesta quarta-feira (27), antes de iniciar a Assembleia Geral da entidade, um vídeo de homenagens aos prefeitos vítimas da Covid-19 emocionou os participantes deste terceiro dia de atividades.

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, falou sobre a importância da prestação de contas aos Municípios filiados e contribuintes com a entidade. Essa assembleia é anual e ordinária, por isso ocorre durante a Marcha. Quem vota aqui não são as entidades estaduais ou microrregionais, são os prefeitos filiados”, disse o presidente da Confederação.

Durante a manhã, o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, participou da bancada do painel “O Movimento Municipalista e o Congresso Nacional”. Na sequência, os gestores acompanharam a palestra “Planejamento Estratégico no Poder Público Local” do ex-prefeito de Viana e ex-presidente da Amunes, Gilson Daniel, e o discurso do deputado federal e coordenador da bancada capixaba, Josias da Vitória.

Os pré-candidatos à presidência da República João Dória (PSDB) e Ciro Gomes (PDT) apresentaram as suas propostas de governo e debateram as urgências do movimento municipalista com os demais participantes. Às 18 horas está previsto um encontro com os parlamentares capixabas para tratar sobre as propostas que tramitam na Câmara e no Senado.

Esta é a primeira vez que o prefeito de Nova Venécia, André Fagundes, participa da Marcha a Brasília que conta com a presença de parlamentares e lideranças do país inteiro. “A programação contou com palestras e temas muito importantes que interferem diretamente o dia a dia do município, como o Marco do Saneamento Básico, o piso do magistério e diversos outros assuntos de suma relevância para as cidades. Vejo como positivo a presença da Amunes e dos prefeitos neste debate amplo que nos permite ficar por dentro de todos os acontecimentos do cenário nacional”, afirmou Fagundes.

O prefeito de Divino de São Lourenço, Eleardo Brasil, já compareceu em outras edições do evento que ficou sem ser realizado por dois anos em razão da pandemia da Covid-19. “É um privilégio estar aqui hoje em mais uma edição. Estamos muito felizes em participar desse encontro que apoia todas as demandas municipalistas. Quero agradecer o apoio da CNM e da Amunes na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 13/2021 que isenta de penalidades os gestores que não aplicaram o mínimo constitucional de 25% em educação e garante condições para a aplicação dos recursos até 2023”.

O prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, comemorou a ida do município à marcha. “É um momento maravilhoso que tem muito a contribuir com o desenvolvimento da nossa região, pois aqui você troca experiência, conhece cases de sucesso de muitas cidades e fortalece a administração pública”, destacou.

