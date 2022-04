Prefeitos capixabas confirmam participação na XXIII Marcha a Brasília

Por Redação - Redação 25

A XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores municipais do Espírito Santo na capital federal nos dias 25 a 28 de abril, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). A diretoria executiva da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) já confirmou presença, sendo representada pelo presidente Victor Coelho, pelo vice-presidente Luciano Pingo e pelo tesoureiro Wanderson Bueno, os prefeitos de Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba e Viana, respectivamente.

Realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) desde 1998, o maior evento municipalista da América Latina já conta com 5,5 mil participantes inscritos e traz a temática “Município: o caminho para um Brasil melhor”.

O evento contará com a participação do presidente Jair Bolsonaro na abertura oficial. Até o momento, confirmaram a presença os pré-candidatos à presidência da República André Janones (26/04 às 15h), Simone Tebet (26/04 às 16h), João Dória (27/04 às 15h) e Ciro Gomes (27/04 às 16h). Como já é tradição em ano de eleição, os presidenciáveis são convidados para apresentarem as suas propostas de governo e debaterem as urgências do movimento municipalista.

O presidente da Amunes e membro do Conselho Político da CNM, Victor Coelho, destaca a importância da retomada da Marcha que não pôde ser realizada nos últimos dois anos em decorrência da pandemia da Covid-19.

“A Marcha a Brasília retorna em um momento muito importante para os gestores. Foram dois anos de pausa por conta da pandemia que afetou de forma brusca a economia e vida da população. Estou liderando a comitiva de prefeitos do Espírito Santo e, mais uma vez, vamos ter a oportunidade de mostrar as nossas reivindicações e pautas aos parlamentares e aos pré-candidatos à presidência”, destacou.

Além de painéis temáticos, no segundo dia de programação está previsto um encontro dos prefeitos e prefeitas com a bancada federal do Espírito Santo com o objetivo de fortalecer o diálogo e apresentar os projetos prioritários dos municípios que estão em andamento no Congresso Nacional.

“Alinhamos uma agenda com a bancada capixaba para conversar sobre os temas que estão em tramitação no Congresso Nacional. Precisamos que os projetos sejam aprovados em favor dos municípios e que as conquistas municipalistas sejam cada vez mais frequentes. A atuação constante de prefeitos e prefeitas resultou na aprovação da PEC 13/2021 e, a partir disso, cerca de R$ 8 bilhões estão sendo recuperados para Educação como resultado da mobilização junto aos parlamentares por telefone, mensagens e presencialmente no Congresso”, ressaltou o presidente da Amunes, Victor Coelho.

O vice-presidente da Amunes e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, comemora a presença dos gestores capixabas na XXIII Marcha a Brasília. “Fizemos uma forte mobilização para que as nossas lideranças pudessem comparecer a este encontro que promove a discussão de assuntos relevantes para o municipalismo, como a Reforma Tributária, o Piso Nacional do Magistério, os desafios do Saneamento e Planejamento Territorial, Previdência Social, entre outros. Participo desde 2017 e é sempre uma emoção encontrar com prefeitos de todo país, pois inúmeras vitórias são resultantes das lutas permanentes da CNM e da Amunes”.

Inscrições

Os interessados em participar da XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios ainda podem se inscrever no site oficial do evento http://marcha.cnm.org.br. As inscrições são gratuitas para prefeitos de Municípios filiados a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e com as contribuições em dia. As vagas são limitadas. Caso ainda não seja filiado, o interessado em participar gratuitamente pode procurar, o quanto antes, a área institucional da entidade e garantir a filiação.

