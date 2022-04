Prefeito de Itapemirim exonera comissionados e nomeia novos secretários

Por Redação - Redação 78

O prefeito em exercício de Itapemirim, José de Oliveira Lima (PDT), nomeou os novos secretários que vão ocupar as pastas a partir desta segunda-feira (4). Todos os ocupantes de cargos comissionados foram exonerados e os servidores estatutários foram destituídos de funções gratificadas remuneradas.

As exonerações foram publicadas na edição do Diário Oficial do município desta segunda-feira (4), mas estão válidas desde o último domingo (3). O atendimento ao público foi suspenso na Prefeitura nesta segunda-feira, e estão mantidos apenas nos serviços essenciais.

O presidente da Câmara de Itapemirim, José de Oliveira Lima assumiu interinamente no último sábado (2). Ele foi notificado na sexta-feira (1), oficialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE), sobre a cassação do mandato do prefeito Thiago Peçanha e seu vice Nilton Santos, pelo TSE, por abuso de poder econômico nas eleições de 2020.

Zé Lima demorou 32 anos para vencer uma eleição como vereador e agora assume a chefia do Executivo Municipal de Itapemirim. O vice-presidente da Câmara, Paulo Sérgio de Toledo Costa foi convidado a assumir a presidência do Legislativo e, simbolicamente, recebeu a chave da Casa.

A publicação do Diário Oficial tem ainda a nomeação dos novos secretários municipais. Confira quais são:

Rodrigo Silva Machado

Secretário Municipal de Integridade Governamental e Transparência

Luciano Henriques

Secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Sueli de Andrade da Silva Lima

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

André Carlos Leal

Secretário Municipal de Defesa Social

Angélica Rufino Sales

Secretária Municipal de Educação

Márcio Henrique Fernandes da Silva

Secretário Municipal de Finanças

Isaías de Oliveira Lima

Secretário Municipal de Gerência Geral

André Giuberti Louzada

Procurador Geral do Município

Júlio César Carneiro

Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo de Toledo Costa

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Izael de Figueiredo Souza

Secretário Municipal de Transporte

Mariane Porto do Sacramento

Controladora Geral do Município

Lucas Cardozo Archanjo

Assessor Especial para Assuntos de Gerenciamento Operacional

