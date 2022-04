Por que a gasolina está tão cara e quando essa onda de aumentos vai acabar?

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 51

Advertisement

Advertisement

Chegar a um posto de combustíveis para abastecer pode guardar surpresas. Somente na primeira quinzena de abril, a gasolina e o etanol amargaram alta de mais de 2% ante o fechamento de março. No outro lado da história está o dólar, moeda usada na cotação do barril petróleo, que acumula baixa de mais de 15% sobre o real somente em 2022. Mas a baixa da moeda norte-americana não amenizou o impacto do preço do barril de petróleo no bolso dos brasileiros.

Continua depois da publicidade

“Apesar de a queda no preço do dólar, o valor do barril de petróleo está em um patamar elevado, acima dos 106 dólares. Para dar uma ideia, no início deste ano estava em 69 dólares. A alta foi por conta, especialmente, da guerra na Ucrânia, já que a Rússia responde por quase 40% do petróleo no cenário global. Ou seja, com escassez do produto no mercado, os preços subiram não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo”. A explicação é do economista Eduardo Araújo, que afirma ainda que, diante o aumento do preço do barril, prevaleceu sobre a desvalorização do dólar.

Oferta e demanda de gasolina

Mas, afinal, por que em uma cidade o valor é um e, na outra, é mais alto? “Mesmo na Grande Vitória acontece isso. Há postos que são mais caros do que outros. Temos de pensar como a gasolina chega nos postos e no problema de abastecimento que sofremos nos últimos dias. Além disso, há a concorrência maior ou menor em cada local. O que controla preços é oferta e demanda. Uma cidade com poucos fornecedores pode ter preços mais elevados”.

E o valor mais alto nos combustíveis têm também um forte impacto na inflação, já que o principal meio de transporte no país ainda é o rodoviário. “Hoje, o combustível é o maior impacto da inflação, de maneira geral”, diz Araújo, salientando que não há uma perspectiva, em curto prazo, de que os preços vão baixar. “O que temos de concreto é que teremos de conviver com essa elevação por um tempo maior. Seja por conta da guerra na Ucrânia ou, até mesmo, por conta das mudanças climáticas, que podem impactar em algum sistema de tarifação ou taxação para quem consome combustíveis fósseis”, avalia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].