Polícia prende terceiro envolvido em furto a loja de roupas em Cachoeiro; suspeito atirou contra guardas municipais

Policiais militares detiveram na noite deste sábado (16) o terceiro suspeito de envolvimento em um furto a uma loja de roupas, ocorrido no último dia 7. O estabelecimento fica na região central de Cachoeiro de Itapemirim.

Na semana passada, outros dois suspeitos de participação nesse crime foram detidos durante operação da Polícia Civil em um hotel. A loja teve prejuízo estimado em mais de R$ 50 mil. Com eles, foram encontradas algumas peças de roupas, calçados e R$ 1,2 mil em dinheiro.

De acordo com a PM, no sábado à tarde, um homem foi preso no pavilhão da Ilha da Luz portando uma submetralhadora caseira com dois carregadores, além de munição. À polícia, o suspeito contou que estava com a arma a pedido de um outro homem, este identificado pela polícia como “baianinho” e que seria o autor dos disparos feitos contra guardas municipais no dia do furto a loja de roupas.

Já à noite, por volta das 22h, policiais militares que faziam patrulhamento pela Avenida José Felix Cheim, no bairro Independência, abordaram um veículo suspeito e, nele, encontraram o dono da submetralhadora e terceiro envolvido no crime.

Ainda segundo a PM, “baianinho” é conhecido por participação em outros crimes na cidade, dentre eles, roubos e furtos a estabelecimentos. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde também foi encaminhado o homem detido horas antes, na Ilha da Luz.

