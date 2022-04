Polícia Civil prende dois homens por furto a loja de roupas em Cachoeiro

Por Redação - Redação 122

A 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, através da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) vem intensificando as investigações acerca dos diversos furtos em comércios que vêm ocorrendo no Centro de Cachoeiro de Itapemirm. E, nessa terça-feira (12), a Polícia Civil identificou e prendeu dois autores do furto ocorrido a uma loja de roupas na cidade. O crime ocorreu na última quinta-feira (7), onde foram levadas várias peças de roupas avaliadas em cerca de R$ 50 mil.

Os homens, de 34 e 26 anos, foram detidos em um quarto de hotel no Centro de Cachoeiro. Com eles, a equipe de investigação apreendeu várias peças de roupas e R$ 1.250 em dinheiro, que a polícia acredita ser proveniente da venda de peças furtadas. Eles foram conduzidos à Delegacia e autuados em flagrante. Segundo a polícia, os criminosos se encontram presos no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

Na abordagem policial, foi apreendido ainda um pen drive que, após analise investigativa, ficou constatado que o objeto foi furtado na madrugada de terça-feira, do compartimento de uma motocicleta Honda Biz. Um terceiro individuo, já identificado pela Polícia Civil, teria participado desse furto, mas não foi localizado.

Polícia quer tirar criminosos das ruas

De acordo com o delegado titular da Deic, Rafael Amaral, a investigação foi determinada para inibir esse tipo de crime na região central do município e, a ação tem surtido efeito, visto que já foram identificados oito suspeitos e descobertos outros cinco furtos.

Ainda segundo delegado Amaral, todos bandidos identificados são usuários de drogas e moram em casas nas áreas ribeirinhas, que foram abandonadas após a enchente. A polícia informou ainda que vem fazendo seu papel para tirar das ruas esses criminosos.

