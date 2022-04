Polícia Civil indicia mulher que furtou R$16 mil de empresário em Venda Nova do Imigrante

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

As investigações da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante culminaram no indiciamento de uma mulher de 34 anos, suspeita de ser autora de um furto qualificado ocorrido no último dia 20, na residência de um empresário de 53 anos, no bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante. Na ocasião, ela havia arrombado a porta da casa da vítima, furtando R$16 mil em espécie e várias moedas raras.

Continua depois da publicidade

De acordo com o titular da Deic de Venda Nova do Imigrante, delegado Cláudio Rodrigues Araújo, o senhor ao chegar à sua residência, percebeu que a porta estava arrombada e, imediatamente, acionou a polícia

“O empresário nos relatou que uma mulher que prestava serviços para ele tinha visto ele mexer em uma quantidade de dinheiro que guardava em casa. Com a ajuda das câmeras de segurança, visualizamos ela entrando na casa do empresário no dia do crime, quando não tinha expediente de trabalho na casa da vítima”, disse.

Continua depois da publicidade

Ela foi intimada a comparecer na delegacia para prestar depoimento, confessou a autoria do crime e informou que agiu sozinha e que, possivelmente, utilizou parte do dinheiro furtado para comprar uma televisão e um notebook. Após o interrogatório a mulher foi liberada, sendo indicada pelo crime de furto qualificado. Além dos objetos, foi devolvido R$10 mil ao empresário.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].