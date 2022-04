Polícia Civil conclui investigação sobre caso de jovem que teve a barriga aberta em praia de Guarapari

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 423

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), concluiu a investigação sobre o caso do jovem de 20 anos, que teve a barriga cortada, na Praia do Ermitão, em Guarapari. Segundo o boletim de ocorrência, na data, ele e uma amiga fizeram uso de drogas e acabaram dormindo na areia.

O caso aconteceu no dia 16 de janeiro e, desde então, a Polícia estava apurando toda a história. Nesta quarta-feira (6), a PC divulgou que a investigação foi finalizada, entretanto, a conclusão só será anunciada na sexta-feira (8).

Em nota, a Polícia Civil informou que por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, divulgará, nesta sexta-feira, a conclusão do inquérito policial que investigou o crime ocorrido no dia 16 de janeiro, na Praia do Ermitão, em Guarapari. Na ocasião, um rapaz de 20 anos, foi encontrado com o abdômen aberto e com o intestino removido.

Detalhes serão divulgados em entrevista coletiva a ser realizada às 10h, no auditório da Chefatura de Polícia Civil.

Jovem voltou a ser internado

O jovem de 20 anos que foi socorrido no dia 16 de janeiro, após ter sua barriga cortada, voltou a ser internado após se sentir mal. Ele apresentou febre e estava com suspeita de infecção. O jovem teve alta no dia 17 de março, após dois meses internado.

