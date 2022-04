PM reforça policiamento durante Operação Tiradentes na região do Caparaó

Por Redação - Redação 46

No ano de 2022, o feriado de Tiradentes, comemorado nessa quinta-feira (21), antecedeu o feriado estadual de Nossa Senhora da Penha, Padroeira do Espírito Santo, que ocorrerá na segunda-feira (25). Em feriados prolongados é sempre esperado uma maior circulação de pessoas, especialmente nas áreas turísticas e comerciais capixabas.

Desta forma, o intuito é intensificar as ações de Segurança Pública por meio da presença policial nas ruas, reforçando o policiamento ostensivo e preventivo, com intuito de coibir possíveis ações criminosas.

O foco será no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública, para isso, serão realizadas ações de controle sobre irregularidades no trânsito, como o excesso de velocidade e embriaguez ao volante, abordagens e saturação a fim de evitar ilícitos penais, bem como o cumprimento de mandados de prisão e captura de foragidos da Justiça. Aumentando assim, a sensação de segurança dos que pretendem se deslocar às áreas comerciais e turísticas do Caparaó.

O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Flávio Pereira Santiago, destacou a importância da participação popular nas denúncias criminais, através do 181 ou, em caso de emergência, pelo 190. Vale frisar que, além da Operação Tiradentes 2022, o 3º Batalhão reforçou o policiamento no município de Alegre, neste fim de semana, com militares em escalas extras, para garantia da ordem e tranquilidade no município durante os eventos.

