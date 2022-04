Parceria entre Alegre Rodeio Festival e HECI vai arrecadar fundos para construção do Hospital do Câncer

Por Redação - Redação 21

Assim como em Barretos, no Estado de São Paulo, onde a maior festa de peão do Brasil ajuda financeiramente o Hospital do Câncer, o Alegre Rodeio Festival, que estreia esse ano nos feriados de Semana Santa e Tiradentes, também passará a contribuir com a construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, através de uma parceria com o Hospital Evangélico do município (HECI).

Segundo o empresário Elias de Carvalho Soares, que também realiza o Festival de Inverno de Guaçuí e o Penha Roots, a partir do ano que vem a venda de ingressos de um dia do festival será destinada à obra, assim como ocorre na maior festa de peão do país, além de outras ações.

“Fazer um grande evento como o Alegre Rodeio Festival tem que ter um objetivo muito maior do que somente um indutor de desenvolvimento econômico para um município ou região. Temos que ter uma missão nobre. Encontramos essa missão e queremos dividir com todos”, pontua Elias.

Elias detalha ainda que o público também poderá contribuir. A carta de compromisso com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, responsável pela construção do hospital, será assinada nesta sexta-feira (8), no Parque de Exposições Geraldo Santos, onde acontecerá o Alegre Rodeio Festival.

Para o diretor-clínico do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), Bruno Rezende, o Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim não é um hospital pensado apenas para o hoje. Será também um hospital para os capixabas das próximas gerações.

“O Hospital do Câncer será o maior investimento estrutural em saúde das últimas duas décadas no Sul do Estado. A parceria com o Alegre Rodeio Festival é imprescindível, uma vez que vai angariar fundos, do ponto de vista médico e econômico, como também divulgar a ideia desse projeto do ponto de vista social para a população. Essa parceria vai torná-lo mais próximo da materialização”, completa o médico.

O line-up do Alegre Rodeio Fetsival conta com Renato Teixeira, Fernando e Sorocaba, Amado Batista, Gabriel Gava, Luan Pereira, Bruna Viola e muito mais.

