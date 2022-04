Novos filiados: prefeito de Guaçuí e presidente da Câmara de Cachoeiro no Podemos

Por Marcos Freire - Marcos Freire 26

No penúltimo dia para a troca de sigla partidária, quinta-feira (31), o diretório regional do Podemos, no Espírito Santo, comemorou a chegada de novos filiados. Na região do Caparaó e sul do Estado, destaque para a filiação do prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, que estava sem partido, e o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, vereador Braz Zagoto que deixa o PV.

Outro filiado de peso que chega ao partido é o ex-secretário de estado de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho. Ele é cotado para tentar uma vaga na Câmara Federal ou ao Senado. Ele deixou o cargo na última quarta-feira, quando assumiu o coronel Márcio Celante Weolffel.

A solenidade de filiação contou com a participação do presidente do partido no Estado, Gilson Daniel, e outras lideranças da sigla, como o deputado estadual Marcelo Santos. “Temos a felicidade de receber, em nosso partido, o meu amigo secretário de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, e o prefeito de Guaçuí, Marcos Jauhar”, destaca Gilson Daniel. “Com a entrada de Jauhar, o Podemos passa a ter quatro prefeito no Estado”, completa.

Gilson Daniel, que recentemente também deixou a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, ressaltou as outras filiações realizadas pela sigla. “Recebemos outras importantes figuras políticas do Espírito Santo, como Braz Zagoto, presidente da Câmara de Cachoeiro”, afirma, citando os demais nomes.

O prefeito de Guaçuí, Marcos Jauhar, destaca que estava sem partido a algum tempo, quando saiu do Republicanos. “Eu recebi o convite do deputado estadual Marcelo Santos, a quem estou apoiando nas próximas eleições, então, resolvi entrar para as fileiras do partido”, revela.

Os outros novos filiados são o advogado Lucas Scaramussa – candidato a deputado estadual em 2018, de Linhares, o vereador de Vila Velha, Rogério Cardoso, o ex-vereador também de Vila Velha, Reginaldo Loureiro, o advogado Carlos Zaganelli Filho – que foi candidato a vereador pelo DEM, em Vitória, na última eleição municipal – e o ex-vereador Márcio Cda – que foi candidato a prefeito de Afonso Cláudio em 2020.

Também estavam presentes o prefeito, vice e presidente da Câmara de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, Victor Linhalis e Bruno Lorenzutti.

