Nasce Pierre, bebê de trisal; pais planejam registro com 3 sobrenomes

Neste sábado (16), nasceu Pierre, bebê do trisal formado pela assistente social Regiane Gabarra, a dona de casa Priscila Machado Correa de Mira e o gerente financeiro Marcel Mira. Com 3 quilos e 50 centímetros, fruto de uma fertilização in vitro, Pierre deve ser registrado pelos pais com o sobrenome dos três.

A família, que teve sua história contada por Universa quando a assistente social estava na metade da gestação, conseguiu uma autorização do hospital, Santa Casa de Bragança Paulista, para que o parto tivesse mais de um acompanhante —Marcel e Priscila estiveram ao lado da companheira durante a cesárea.

Regiane e o bebê passam bem. O trio, que mora em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, planeja entrar na Justiça para que Pierre tenha o sobrenome dos três na certidão de nascimento: pela lei, não é possível fazer o registro inicial com a paternidade tripla, mas uma terceira pessoa pode ser acrescentada no registro a partir do reconhecimento de uma maternidade socioafetiva.

Regiane, Priscila e Marcel começaram a se relacionar a partir de uma amizade. Priscila e Marcel estavam juntos havia quase 20 anos quando a dona de casa conheceu Regiane no trabalho. A Universa, Regiane, que fazia parte da Congregação Cristã do Brasil, igreja pentecostal, contou que o trio manteve por um ano uma amizade, até que ela se apaixonou pela atual companheira.

