Namorada de jovem que teve a barriga aberta em Guarapari é denunciada pelo MPES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Guarapari, informa que ofereceu denúncia a namorada do jovem de 20 anos, que teve a barriga aberta e o intestino removido, na Praia do Ermitão, em Guarapari, no dia 16 de janeiro.

Segundo o boletim de ocorrência, na data, ele e a namorada, também de 20 anos, fizeram uso de drogas e acabaram dormindo na areia. Devido à gravidade das lesões, o jovem vive hoje com sequelas, como a retirada do intestino delgado.

Em nota, o MPES informou que foi aberta a denúncia pelo crime de lesão corporal grave, previsto no §2º do artigo 129 do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei nº 11.340/06, com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Na denúncia, protocolada no dia 28 de março de 2022, não foi solicitada a prisão da jovem, que deve responder ao processo em liberdade.

Polícia Civil conclui investigação

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), informou nesta quarta-feira (6), que concluiu a investigação sobre este caso, entretanto, a conclusão só será anunciada na sexta-feira (8). “Detalhes serão divulgados em entrevista coletiva a ser realizada às 10h, no auditório da Chefatura de Polícia Civil”, afirmou em nota.

