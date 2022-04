"Municipalidade não tem interesse no fechamento do Hospital Padre Olívio", diz nota da Prefeitura de Vargem Alta

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 19

O impasse em torno do fechamento do Hospital Padre Olívio (HPO), em Vargem Alta, continua. A entidade filantrópica informou que fechará as portas para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do dia 1º de maio, por conta de pendências financeiras e repasses insuficientes por parte da administração municipal. A prefeitura, por outro lado, informa que vem cumprindo suas obrigações contratuais.

Em nota, divulgada na tarde desta quarta-feira (27) pelo Executivo, a prefeitura informou que a “municipalidade não tem qualquer interesse no fechamento do HPO, tanto que foi intermediado pelo município visitas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde como forma de dar suporte adicional ao hospital na busca pelo fortalecimento do mesmo, visando à melhoria no atendimento ao público”.

A nota ressalta, ainda, que “até o presente momento não foi apresentado o Plano de Execução dos recursos da emenda que se encontra disponível para utilização no valor de R$ 413 mil. O envio de tal recurso está condicionado à apresentação de tal documento por parte do hospital, por determinação da lei”. No fim do texto, a nota está disponível na íntegra.

Hospital Padre Olívio

Em entrevista concedida com exclusividade ao portal AQUINOTICIAS.COM, a presidente estatutária do hospital, dra. Jackeline Pin, informou o valor pactuado não cobre os serviços prestados, o que faz a instituição filantrópica fechar no vermelho em mais de R$ 80 mil todos os meses. Para entender a conta é preciso olhar para as fontes de recursos do hospital que, atualmente é limitado ao convênio com o município e com os repasses do Sistema Único de Saúde (SUS). Lembrando que os recursos do SUS são fixos e baseados na série histórica de atendimento do ano anterior, que em 2022 é de R$ 28.192,73.

No caso do Hospital Padre Olívio, o valor de repasse da municipalidade é de R$ 142,5 mil fixos por mês, mais R$ 7,5 mil em caso de bater as metas fixadas no documento. Mas esse valor só é pago integralmente quando a quantidade de pacientes é a pactuada com o Executivo. “Por exemplo, se tivermos 50 internações em um mês e o pactuado foi apenas 40, recebemos só pelas 40. As que passaram, foram a mais, eles não pagam. No entanto, se for o contrário, se tivermos 20 internações, eles pagam em cima das 20, não mais em cima das 40 pactuadas. O problema é que um hospital tem custo fixo. Tem funcionários, produtos de limpeza e saúde, enfim, há uma série de gastos que independem da quantidade de pessoas atendidas, e esses gastos mínimos representam R$ 250 mil mensais”, explica a presidente estatutária.

