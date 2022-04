Mulher é morta com tiro na cabeça dentro de casa em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1545

Uma mulher de 35 anos foi assassinada com um tiro na cabeça, em Cachoeiro de Itapemirim. Cristiane Cardozo Ferreira foi encontrada morta no sofá da sala de sua residência na tarde deste domingo (24). A casa dela fica na rua Ana Maria Amaral, no bairro Valão.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher tinha diversos hematomas no corpo que podem indicar que ela tenha sido agredida antes de ser morta. No entanto, somente o resultado da perícia poderá afirmar se ela sofreu ou não algum tipo de violência física. O ferimento provocado pela arma de fogo foi feito ao lado do ouvido direito da vítima.

Ainda de acordo com a PM, é possível que o crime tenha ocorrido durante a madrugada deste domingo ou no início da manhã. Isso porque o sangue presente no ferimento estava seco, indicando que o crime tenha sido praticado horas antes. O corpo dela foi achado por volta das 14h00.

Alguns vizinhos e parentes de Cristiane relataram que o suspeito do crime teria sido um ex-companheiro. Entretanto, até o fechamento desta matéria a Polícia Civil não confirmou a versão. Ela deixa dois filhos.

