Movimento quer a reativação do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Cachoeiro

Conseguir a retomada do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Cachoeiro de Itapemirim será uma das prioridades do Centro de Defesa dos Direitos Humanos “Pedro Reis” – Regional Sul do ES neste ano. A decisão foi tomada durante a última assembleia da organização, realizada em 26/03, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Sul do ES (Sisteci), em Cachoeiro de Itapemirim.

O conselho não tem sido convocado e encontra-se sem atuação desde 2021, à espera da aprovação de uma lei, pela Câmara Municipal de Vereadores, para alterar a forma de funcionamento do conselho.

“O conselho faz falta neste momento difícil para os movimentos que lutam por direitos, em todo o mundo e mais especialmente no Brasil. Temos conseguido forte resistência aos retrocessos, mas precisamos desse movimento de fortalecimento também em nível municipal, e o conselho é imprescindível para isso”, afirma a coordenadora geral do CDDH “Pedro Reis”, Elizângela Altoé.

Dificuldades em outros conselhos

Os membros do CDDH também destacaram que as reuniões dos conselhos municipais devem ser pautadas previamente com a devida articulação das representações da sociedade civil, para fortalecer a atuação e o compromisso dos membros com a transparência e perspectivas participativas no debate das políticas públicas.

Para o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, sempre falta quórum para o fluxo decisório das pautas. Também houve relatos de desafios nos conselhos municipais para a promoção da igualdade racial e de defesa dos direitos das mulheres.

“Enquanto membros dos conselhos, precisamos demandar que se inclua, nos orçamentos, os recursos para o bom funcionamento dos conselhos e o atendimento às demandas da sociedade civil”, defendeu o coordenador adjunto do CDDH, José Antônio Souto Siqueira.

Realizações de 2021

Num balanço das ações de 2021, a coordenadora geral do CDDH “Pedro Reis” afirmou que o ano foi positivo, devido à realização das seguintes atividades pela organização: live sobre segurança alimentar; parceria com o jornal Aqui Notícias (Bazar Solidário) que gerou maior repercussão nas mídias sociais; roda de conversa “Direitos Humanos: nossa casa, nossa terra”; atuação em campanha contra o feminicídio, “Nem Pense em me Matar”; realização do Sarau “Expressando Direitos”, na Praça Jerônimo Monteiro; participação em ações sociais; atuação em conferências municipais; audiências públicas na Câmara de Vereadores; entre outras ações voltadas para a ampliação do diálogo com outros movimentos e instituições ligados aos Direitos Humanos.

Também foi lembrada por Graça Gregorio da Silva a ação realizada na Praça Jerônimo Monteiro, “Parem de nos Matar”, que agregou outros movimentos sociais relacionados ao combate à violência contra as mulheres.

Já o coordenador geral adjunto do CDDH, José Antônio Souto Siqueira, falou sobre a ação realizada em Presidente Kennedy voltada às questões da territorialidade e da sustentabilidade, em conjunto com a FASE, comunidades e movimentos sociais.

Foram elencados os conselhos em que o CDDH “Pedro Reis” está presente: municipais de direitos das pessoas com deficiências, das mulheres, da igualdade racial, de segurança alimentar e de direitos humanos, municipal e estadual; além do Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos.

Sobre o CDDH “Pedro Reis”

É uma organização da sociedade civil criada em 2000 para a defesa e a promoção dos direitos humanos no Sul do ES. Filiada ao (MNDH). Saiba mais em https://linktr.ee/cddhprsul.

