Mimoso do Sul recebe Posto Avançado do Corpo de Bombeiros e novas obras de infraestrutura

Por Redação - Redação 33

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta sexta-feira (08), o Posto Avançado de Bombeiros (PAB) de Mimoso do Sul, cidade localizada na microrregião Central Sul. Além da unidade que vai beneficiar cerca de 73 mil pessoas da região, o município também vai receber novos investimentos do Governo do Estado. Casagrande assinou o convênio para obras de drenagem e pavimentação de 18 ruas na Sede do município, além do repasse de recursos para a reforma da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Monteiro da Silva.

Em sua fala, Casagrande destacou que planejamento e organização são fundamentais para a realização de entregas para a população. “Quando o Governo do Estado não tem recursos, ele não consegue fazer obras emergenciais. Somando todos os investimentos que estamos fazendo aqui: são mais de R$ 30 milhões em Mimoso do Sul. Podem ter certeza que sempre valorizarei os municípios. As pessoas precisam de ruas pavimentadas, calçamento rural e outras obras de infraestrutura. Isso é o que nós gostamos de fazer e realizar”, afirmou.

O prefeito do município, Peter Costa, falou sobre a importância da parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. “Mimoso do Sul não é uma cidade grande, mas com as obras feitas em parceria com o Governo, vamos subindo degrau a degrau para nos tornarmos uma cidade cada vez melhor”, declarou.

Uma das principais entregas é o novo Posto Avançado do Corpo de Bombeiros, que está situado no bairro Pratinha. A nova unidade ficará subordinada ao 3º Batalhão Bombeiro Militar e atenderá à área compreendida pelos municípios de Mimoso do Sul, Muqui, Apiacá e alguns distritos de Presidente Kennedy e Atílio Viváqua, totalizando mais de 73 mil capixabas beneficiados.

O PAB foi construído em um terreno de dois mil metros quadrados doados pela Prefeitura Municipal ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). O Município investiu R$ 250 mil na construção. O efetivo previsto para a unidade é de 14 militares, que disporão de uma viatura de resgate, uma ABSL (Auto Bomba e Salvamento Leve), uma caminhonete pick-up e uma viatura administrativa.

“Nas atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, o tempo resposta pode ser determinante para o sucesso da operação. A inauguração desse Posto Avançado proporciona melhor atendimento à população da região, pois coloca nossos militares mais perto das ocorrências, permitindo uma resposta célere. O governador Renato Casagrande demonstra, mais uma vez, seu comprometimento com os anseios da população e as necessidades das Forças de Segurança do Estado”, declarou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira.

As equipes do PAB Mimoso do Sul vão desempenhar atividades de combate a incêndios urbanos e florestais, socorros a acidentes automobilísticos, resgate em altura, atendimento pré-hospitalar, ações de defesa civil, além de atividades ligadas à prevenção contra incêndio e pânico, tais como vistorias de “habite-se” e de regularização de edificações comerciais e residenciais.

Mais investimentos em Mimoso do Sul

Durante a solenidade no município, o governador Casagrande assinou o convênio para a realização de obras de drenagem e pavimentação de 18 ruas na Sede de Mimoso do Sul, em um investimento de R$ 8,4 milhões. As vias fazem parte dos trechos mais afetados pelas chuvas.

“O município enfrenta muitas dificuldades em relação à infraestrutura de pavimentação e drenagem pluvial, tendo em vista que em períodos chuvosos algumas vias urbanas ficam intransitáveis devido ao acúmulo de água e lama. Provocando ainda inundações e desconforto à população local e prejuízos ao comércio do município. Essas obras visam minimizar esse problema”, afirmou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Octavio Luiz Guimarães.

O governador também inaugurou as obras de pavimentação e drenagem das ruas Projetadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 no Loteamento Chafariz, no bairro Morro da Palha, com investimento de R$ 1,1 milhão. Também foi assinado um convênio para construção de oito unidades habitacionais de interesse social no Distrito de Ponte de Itabapoana. A ação faz parte do Programa Nossa Casa e tem investimento de R$ 616 mil oriundos do Tesouro Estadual, além da contrapartida do Município.

Na área da educação, o Governo do Estado vai repassar R$ 5 milhões ao Município, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes), para a realização das obras de reforma da Emeb Monteiro da Silva, localizada no Centro. A reforma da unidade escolar contemplará os ambientes já existentes, melhorando as condições de ensino e aprendizagem.

Além disso, o Município vai receber mais R$ 2 milhões oriundos do Fundo Cidades para a elaboração da carteira de projetos estruturantes, aquisição de ambulância e patrulhas mecanizadas. Na ocasião, foi formalizada ainda o repasse de mais R$ 150 mil para o polo da Universidade Aberta Brasil (UAB) do município de Mimoso do Sul. O polo receberá cursos no âmbito da Universidade Aberta Capixaba (UnAC), que integra o Sistema UniversidadES.

“Este recurso é destinado para a aquisição de equipamentos, recursos tecnológicos e mobiliários para os polos da UniversidadES. A nossa universidade estadual já nasceu inovadora, com foco no ensino a distância integrado à utilização dos polos presenciais da UAB. Para isso, o Governo do Estado está auxiliando as prefeituras na devida estruturação desses ambientes que receberão cursos superiores e de pós-graduação da UniversidadES”, explicou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha.

Também estiverem presentes na agenda, os secretários de Estado, Mário Louzada (Agricultura), Maria Emanuela Pedroso (Economia e Planejamento) e coronel Márcio Celante (Segurança Pública e Defesa Social); os prefeitos Victor Coelho (Cachoeiro de Itapemirim) e Josemar Machado Fernandes (Atílio Vivácqua); os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino, Marcelo Santos, Luciano Machado e Dary Pagung; além de moradores e lideranças locais.

