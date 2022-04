Menos é Mais: show em Cachoeiro terá nova virada de lote da Área Vip nesta quarta

Por Redação - Redação 30

A Área Vip para o show do Menos é Mais em Cachoeiro vai ter um novo reajuste a partir das 15h desta quarta-feira (13). É muito grande a expectativa para o primeiro grande show após a retomada dos grandes eventos em Cachoeiro de Itapemirim, o grupo se apresenta pela primeira vez no Sul do Espírito Santo.

O show acontece no dia 13 de maio, no parque de exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. A organização é de Ramon Silveira, responsável por outros grandes eventos realizados em Cachoeiro.

“O setor Vip está tendo uma grande procura, vai ser um mega show e a nossa expectativa é a melhor possível. Com a retomada dos eventos, Cachoeiro de Itapemirim entra na rota dos grandes shows e com uma grande atração, que é o Menos é Mais, um dos grandes sucessos do Brasil”, comenta Ramon.

Os ingressos antecipados para o show podem ser adquiridos no SITE. Os pontos físicos são: em Cachoeiro, na Oriento Joias (Centro) e na Oriento Joias (Perim Center); Marataízes, na Drogaria Mauri; e Mimoso do Sul, na Drogaria Mauri.

O terceiro lote da Área Premium está no valor de R$ 60,00 e a Área Vip está no quarto lote no valor de R$ 100,00

O grupo formado por Eduardo ‘Duzão’ Caetano (voz), Gustavo Goes (repique), Jorge Farias (tantan), Paulinho Félix (pandeiro) e Ramon Alvarenga (surdo) está formado há quatros anos e é sucesso em todo o Brasil.

Com mais de 641 milhões de visualizações no Youtube, o grupo de pagode Menos é Mais já representa Brasília em outros estados e é a promessa do gênero musical no Brasil. O grupo quase 4 anos de estrada e já coleciona números impressionantes na internet e fãs ilustres, como os jogadores de futebol da Seleção Brasileira: Neymar, Thiago Silva, Marquinhos e Roberto Firmino.

Com um repertório animado, que mescla regravações e músicas autorais, o Menos é Mais lota casas por onde passa, inclusive no Eixo Rio-São Paulo, onde o samba tem raízes fortes.

O DNA do pagode brasiliense guia o grupo pelos estados do Brasil. Se por um lado, o calor dos palcos é contagiante e motivador, por outro, os pagodeiros de Brasília acumulam mais de 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas musicais. O canal do Youtube, por sua vez, conta com 2,5 milhões de inscritos. A estratégia inovadora de postar um vídeo por semana resultou na criação de vários quadros musicais. O queridinho é o “Churrasquinho do Menos é Mais”: mais de 578 milhões de visualizações.

Serviço:

Data: 13 de maio de 2022

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Ingressos: Área Premium – 60,00 e Área Vip – 100,00

Venda na internet: www.brasilticket.com.br

Venda ponto físico: Cachoeiro, na Oriento Joias (Centro) e na Oriento Joias (Perim Center); Marataízes, na Drogaria Mauri; e Mimoso do Sul, na Drogaria Mauri.

