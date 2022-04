Menina de 3 anos passou horas ao lado do corpo da mãe assassinada em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 569

Uma nova informação sobre o assassinato de Cristiane Cardozo Ferreira, 35 anos, encontrada morta dentro de casa na tarde do último domingo (24), em Cachoeiro de Itapemirim, deixa todo o enredo desse crime ainda mais perverso.

Não é possível saber se a filha de Cristiane, de apenas três anos, assistiu ao crime. Mas, o fato é que a menina estava na casa no momento em que o namorado e suspeito do crime atirou contra a cabeça da mulher. A criança passou a noite de sábado e parte do dia de domingo em casa com a mãe morta no sofá da sala.

De acordo com o depoimento da pessoa que encontrou Cristiane morta, todos os dias, elas tinham o hábito de tomar café da manhã juntas. No domingo, ela não apareceu. À tarde, essa testemunha seguiu até a casa de Cristiane e foi atendida pela filha dela. Ao perguntar sobre a mãe, a menina respondeu que ela “estava deitada no sofá, mas não se mexia”.

Assim que entrou na residência, a testemunha encontrou Cristiane sem vida e, imediatamente, saiu da casa com a criança e chamou a PM. A vítima tinha hematomas por todo o corpo, indicando que ela pode ter sido agredida antes de ser assassinada.

Relacionamento conturbado

Segundo vizinhos e familiares de Cristiane, o relacionamento dela com o atual namorado era marcado por brigas, agressões físicas e ameaças de morte. Na noite de sábado (23), o casal se desentendeu. Moradores da rua ouviram a discussão e, também, o momento que o suspeito deixou o local dizendo que “voltaria para matar” Cristiane.

Alguns vizinhos relataram à polícia que chegaram a ouvir um estampido similar ao de um disparo de arma de fogo durante à noite, mas como havia uma festa próxima a casa da vítima, não souberam distinguir e, por isso, não chamaram a PM.

Suspeito passou a noite na igreja

O homem de 30 anos apontado como suspeito do crime foi encontrado em casa, no domingo, e levado para prestar depoimento na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. À polícia ele disse que estava ciente da morte da namorada, mas que não tinha relação com o crime porque passou a noite em uma “vigília de oração”. Ele foi ouvido e liberado por falta de provas naquele momento.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim informou que as investigações estão em curso e, por isso, não vai divulgar nenhum detalhe sobre o crime neste momento. Informações que ajudem o trabalho da polícia podem ser passadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

