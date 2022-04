Megaestrutura é montada na Prainha para os festejos finais da Festa da Penha

Por Redação - Redação 22

Advertisement

Advertisement

A partir deste sábado (23), quem for ao Parque da Prainha, participar da 452ª Festa da Penha vai se deparar com uma megaestrutura. São mais de 30 toneladas de equipamentos de som, 20 toneladas de equipamentos de luz e 60 toneladas de estrutura metálica em um palco de 18 metros de altura. Mais de 150 painéis de LED também foram montados para que o público presente tenha uma visibilidade melhor das homenagens à padroeira.

Continua depois da publicidade

Toda essa estrutura, que é inédita e tem capacidade de público 30% maior do que os anos anteriores, aguardará os fiéis neste sábado, dia 23, na chegada da Romaria dos Homens, prevista para 23 horas, quando terá início a Missa de Encerramento celebrada pelo arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Dario Campos. A tradicional romaria, que reúne mais de 800 mil fiéis em 14 quilômetros de caminhada, cânticos, orações e muita devoção, sairá da Catedral de Vitória, após a Missa de Envio às 18 horas, presidida pelo bispo auxiliar, Dom Andherson Franklin Lustoza de Sousa.

Além de toda estrutura de palco, os fiéis deverão se encantar com a decoração preparada para Nossa Senhora da Penha. A mesa que leva a Santa, que antes tinha 1,3 metro de altura, terá 1,5 metro, para ficar mais visível ao público. Ela será decorada com duas dúzias de lisianto, cinco dúzias de rosas, cinco dúzias de egípcio, três dúzias de avencão e quatro dúzias de boca de leão. As folhagens verdes serão acompanhadas das flores brancas, predominando na decoração essas duas cores. A mesa também será iluminada com LED.

No domingo (24), as luzes da estrutura montada no Parque da Prainha vão iluminar o show da cantora Fafá de Belém, previsto para 19h30 como encerramento da Romaria das Mulheres, que começa à tarde, às 15h, com saída do Santuário de Vila Velha.

Continua depois da publicidade

Já no dia da padroeira (25), na segunda-feira, acontece também na megaestrutura montada no Parque da Prainha a Missa de Encerramento da Festa da Penha 2022, finalizando com a celebração do arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Dario Campos, os festejos em homenagem à Nossa Senhora da Penha.

A Festa da Penha é o maior evento religioso do Espírito Santo e uma das três maiores festas marianas do País. Teve início no último domingo (17) e vai até o próximo dia 25. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos da Festa da Penha, e co-realização da Prefeitura de Vila Velha. Tem patrocínio do Banestes, Cesan, São Camilo, Grand, Dalla, Extrabom e Unimed Vitória. Conta com o apoio da Arcelor Mittal, Vale, TV Gazeta, Prefeitura da Serra e Governo do Estado. O transporte oficial é Squad, do Grupo Águia Branca.

Parque da Prainha abrigará coletivo com música e cultura

O Parque da Prainha ainda abriga, nesta sexta (22) e sábado (23), muita música, cultura e valorização da identidade capixaba. Será durante o Coletivo Criativo Prainha, formado por moradores do berço da colonização do Espírito Santo, em Vila Velha, com promoção de uma série de atrações para movimentar a economia e dar visibilidade às potencialidades locais.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Coletivo, com o apoio da Comissão Organizadora da Festa da Penha, estará em um palco estrategicamente montado na Praça Otávio Araújo, localizada atrás da Igreja de Nossa Senhora do Rosário na Prainha, e funcionará na sexta das 17 à 0h e no sábado das 10 às 21h.

Dentre as atrações que farão parte do cronograma de atividade estão presentes: apresentações musicais de Jazz e Chorinho, uma apresentação de Congo e de uma Banda Marcial, uma oficina artística de desenho e estamparia de camisas, uma apresentação de contação de histórias, uma roda de conversa sobre preservação do patrimônio histórico e muito mais. Durante os dois dias do evento, bares e restaurantes da Prainha estarão em pleno funcionamento atendendo a todos que estiverem no local.

“O Coletivo Criativo Prainha fica muito feliz por estar presente dentro da Programação Oficial da Festa da Penha 2022. Acreditamos que o local, berço histórico do Espírito Santo, precisa estar também presente promovendo a cultura e a arte, fortalecendo esse elo. Esperamos conseguir passar uma mensagem de paz e alegria para todos os romeiros e turistas, além de mostrar que a Prainha e o comércio local estão de portas abertas para receber os visitantes”, diz Lorenzo Savergnini, diretor de Comunicação do Coletivo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].