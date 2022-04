Maio Amarelo: Cachoeiro abraça movimento por trânsito mais seguro

Por Redação - Redação 6

Em Cachoeiro, as ações para o movimento Maio Amarelo começam na próxima segunda-feira (2). Com a temática “Juntos, salvamos a vida”, o objetivo da campanha, neste ano, é a conscientização sobre os elevados índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O lançamento oficial da campanha será nesta segunda (2), no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, às 8h30. No evento, que vai contar com a presença de diversas autoridades, serão apresentadas as ações programadas para o mês.

Palestras, distribuição de material educativo e orientação de pedestres farão parte das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente (Semurb), por meio do Departamento de Educação Cidadã e Trânsito. O intuito é reduzir os índices de acidentes e vítimas.

Serão realizadas palestras na Câmara Municipal, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no Senac-Cachoeiro, no quartel do Tiro de Guerra e na BRK Ambiental.

No dia 11, no 1º piso do Shopping Cachoeiro, as equipes da Semurb, com a contribuição do Corpo de Bombeiros, farão simulação de resgate de um motociclista acidentado.

Durante todo o mês, haverá distribuição de panfletos – e de materiais on-line, nos perfis da Prefeitura em mídias sociais –, com assuntos como: a importância de se respeitar a faixa de pedestres, a utilização do cinto de segurança e do uso da cadeirinha para as crianças no banco de trás; perigos do uso do telefone celular ao volante, do excesso de velocidade e da relação bebidas alcoólicas e direção, dentre outros.

Já para o encerramento da campanha, a equipe do Departamento vai fazer uma panfletagem no centro de Cachoeiro, nos locais mais movimentados.

“O movimento Maio Amarelo foi concebido para ampliar a conscientização geral sobre a segurança no trânsito, com vista à prevenção de acidentes. O tema deste ano mostra, com mais clareza, a importância da união de todos para fazer um trânsito mais seguro e humano, afinal, isso é direito e dever de cada um”, explica o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória.

Dica para um trânsito mais seguro para todos

Motociclista: use sempre o capacete e os demais equipamentos de segurança (jaqueta, luva, botas e calça de materiais resistentes); transite sempre com faróis acesos; utilize a faixa de tráfego, ocupando o espaço como se fosse um automóvel;

Motoboy: lembre-se de ter dispositivos de segurança como protetor para pernas e motor, aparador de linha de pipa e tenha regularizado o curso regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); respeite a velocidade permitida;

Motorista: porte sempre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o documento do veículo; use sempre o cinto de segurança; lembre-se de que crianças menores de 10 anos, que não tenham atingido 1,45m, devem ocupar o banco traseiro e utilizar equipamento de retenção adequado; mantenha seu veículo em boas condições, faças as revisões periódicas; respeite a velocidade permitida;

Ciclista: use sempre o capacete; use sempre a ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, caso não haja ou não seja possível a utilização destes, mantenha-se sempre à direita, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido dos outros veículos; prefira as vias de pouco tráfego; cuidado ao aproximar-se de veículos parados; utilize os equipamentos de segurança obrigatórios: campanhia, sinalização traseira, dianteira, lateral, nos pedais e espelho retrovisor; nunca transporte carga que comprometa o seu equilíbrio;

Pedestre: preste atenção às saídas de carros das garagens; utilize sempre a faixa de pedestre, caso não tenha por perto, atravesse em linha reta; nas vias, utilize as calçadas ou ande enfileirado no canto da via; procure sempre ver e ser visto; olhe para os dois lados antes de atravessar a via.

Advertisement

