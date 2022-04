“Luzes e Aplausos”: Sesi Cultura apresenta show com Betho Penedo & Banda Gauche

Por Redação - Redação 15

O Teatro Sesi será palco para mais uma apresentação especial do projeto “Luzes e Aplausos”. Nos últimos anos a série de apresentações movimentou a cultura capixaba, trazendo diversos espetáculos como shows musicais, apresentações teatrais, humorísticas, de danças, entre outros.

Para esta temporada, teremos o show poético musical “Tudo está mudando”, com Betho Penedo & Banda Gauche. A abertura será no dia 03 de maio, às 19h, no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha.

Todos estão convidados a participar de mais um espetáculo cultural realizado pela Findes, por meio do Sesi Cultura. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.sesiculturaes.com.br.

“Luzes e Aplausos”

O projeto nasceu para se tornar uma programação cultural diversificada no mercado capixaba. São espetáculos de companhias locais e nacionais, sob a coordenação do Sesi ES. A última edição do projeto teve início em 2007 e foi até o final de 2014.

“O objetivo é fortalecer o senso crítico e o exercício da cidadania a partir de atividades culturais diversificadas, que melhorem a qualidade de vida das pessoas, buscando a formação de plateia e a criação da ideia de cidadania cultural”, destacou Gizele Aparecida Maffioletti, coordenadora de Promoções Culturais do Sesi ES.

Betho Penedo & Banda Gauche

Após 2 anos sem se apresentar em teatros, feiras e eventos, devido à pandemia, Betho Penedo & Banda Gauche retornam ao palco do teatro do Sesi para mostrar seu novo show “Tudo está mudando”, oriundo do recém lançado álbum solo “Chama”, gravado em Jacaraípe, na Serra, em formato de Quarteto (2020 /2021).

O artista celebra quatro décadas dedicadas à arte. Neste período, recebeu títulos, desenvolveu projetos importantes e representou a cultura capixaba fora do país. Seu trabalho mais recente foi o projeto “Artes na praça”, um show na Prainha de Vila Velha.

Serviço “Projeto Luzes e Aplausos”

Abertura: 03 de maio

Hora: Às 19h

Local: Teatro Sesi, em Jardim da Penha

Ingressos: www.sesiculturaes.com.br

