Ludmila Freitas é coroada Miss Cachoeiro 2022

Pammela Volpato

Ludmila Freitas é a nova Miss Cachoeiro! Com apenas 22 anos de idade e 1,74m, ela terá a responsabilidade de representar a maior cidade do Sul do Estado, levando a cultura cachoeirense para o mundo, além de concorrer ao título de Miss Espírito Santo, etapa válida para a disputa de Miss Brasil e, posteriormente, Miss Universo.

O tradicional concurso voltou a ser realizado na cidade após três décadas de ausência. O evento histórico foi produzido e apresentado pelo empresário, publicitário, produtor e apresentador na Record News ES, Charles Souza. A noite foi conduzida pelo próprio diretor do evento, e apresentador, Charles Souza juntamente com a apresentadora Eluza Xavier.

Uma noite grandiosa que resgatou a ‘cultura Miss’ na cidade e garante a continuidade desse evento tão grandioso. “Em seu reinado, Ludmila tem a missão de representar Cachoeiro de Itapemirim para todo o Estado e País, levando nossa cultura, nossa força municipal e nossas belezas. A cultura do universo Miss é fundamental para aquecer o comércio em diversos ramos e serve como inspiração para muitas mulheres!”, frisa Charles.

A coroa da Miss Cachoeiro 2022 foi desenvolvida artesanalmente pelo ourives Adalberto Souza Rodrigues e pela designer Meiry Elen Santos, com a assinatura final da Florente Joias. Uma joia exclusiva toda cravejada em zircônia e banhada a ouro, com 100% da sua estrutura desenvolvida em corações, avaliada em 10 mil reais.

Oito candidatas foram selecionadas e passaram por uma preparação que envolveu curso de passarela, de oratória, fotografia e internet. A coroação da Miss Cachoeiro 2022 aconteceu no dia 16 de abril, no Jaraguá Tênis Clube. O júri foi composto, pelo missólogo José Luiz Pizzol, o produtor artístico Claude Coimbra, a Miss ES 2019 Thaina Castro, além representantes locais como a blogueira Poly Rabbi, a designer de joias Meiry Elen, a consultora de imagem e estilo Kátia Mendonca, a coach de carreira Simone Castanheiras, a fisioterapeuta Amanda Fernandes, a colunista Flávia Teixeira e os empresários Renan Borges e Luciene Gomes.

A noite de gala também contou com a presença das misses já coroadas dos municípios de Muqui e Ibatiba. Joselina Cypriano e Elizete Semprini, as duas mulheres eleitas Miss Cachoeiro e Miss Espírito Santo, em 1955 e 1986, respectivamente, fizeram uma participação especial no desfile. Joselina, que foi a primeira Miss Espírito Santo da história, teve honra de coroar Ludmila, a grande vencedora do concurso.

Confira as fotos oficiais do concurso Miss Cachoeiro 2022 e mais informações na página oficial do evento @misscachoeiro.

