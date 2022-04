José de Oliveira Lima, presidente da Câmara, assume Prefeitura de Itapemirim

Por Redação - Redação 33

O presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, José de Oliveira Lima, o “Zé Lima” (PDT), assumiu, neste sábado (2), interinamente a Prefeitura de Itapemirim. Ele foi notificado nesta sexta-feira (1) oficialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE) da cassação do mandato do prefeito Thiago Peçanha e seu vice Newton Santos, pelo TSE, por abuso de poder econômico nas eleições de 2020.

Zé Lima demorou 32 anos para vencer uma eleição como vereador e agora assume a chefia do Executivo Municipal de Itapemirim.

A Sessão Solene de Posse foi realizada na sede do Legislativo, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara. Após a posse, o prefeito interino seguiu diretamente para a sede da Prefeitura para ocupar a cadeira e tomar conhecimento da situação administrativa de Itapemirim.

O vice-presidente da Câmara, Paulo Sérgio de Toledo Costa foi convidado a assumir a presidência do Legislativo e, simbolicamente, recebeu a chave da Casa.

Em sua fala, o prefeito interino afirmou que vai trabalhar para transformar Itapemirim em um exemplo para todo o Estado. “Estamos na luta para conduzir Itapemirim a ser um dos melhores municípios do Espírito Santo. Temos aqui todas as condições: climáticas, geográficas e financeiras. Nosso município é rico! Nosso sonho é trazer pra cá desenvolvimento com sustentabilidade. Nosso sonho é o que nosso povo não precise receber uma cesta básica, mas que eles possam fazer doação de cesta básica. Essa é a nossa meta e espero fazer isso com os senhores”.

Zé Lima também afirmou que já nutria o sonho de ser Chefe do Executivo. “Eu tinha vontade de ser prefeito, não imaginava que seria desse jeito, mas Deus quis que fosse assim. Cheguei aqui por determinação da justiça, mas isso é passageiro e estou aqui para servir. Sei que Deus vai me dar sabedoria para administrar da melhor forma nosso município. Muito obrigado a todos”.

Cassação e novas eleições

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, na sessão desta quinta-feira (31), a convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) de novas eleições no município de Itapemirim. Por unanimidade, o Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Carlos Horbach, que confirmou a cassação dos mandatos do prefeito eleito em 2020, Thiago Peçanha Soares, e do vice, Nilton Cesar Santos (Niltinho) e revogou a liminar que os mantinham nos cargos.

Em até 90 dias, deverá ser marcada uma nova eleição. Até lá, fica no cargo o presidente da Câmara Municipal, o vereador José Lima. Para se evitar um período muito alongado de interinidade à frende da Prefeitura, também é possível que o TRE marque as eleições por um período menor, de 60 dias.

Segundo um experiente advogado do litoral, não cabe mais recurso à decisão do TSE. Dessa forma, é provável que o novo pleito tenha a participação do segundo colocado nas últimas eleições no município, Doutor Antônio Rocha, que teve o apoio da deputada federal Norma Ayub e do deputado Theodorico Ferraço, na ocasião.

Thiago Peçanha e o ex-prefeito, também afastado, Luciano Paiva, estão impedidos legalmente de se candidatarem. Para defender seu legado, Thiago pode contar com o seu vice, Niltinho, que não perdeu a elegibilidade no processo, ou lançar outro nome do seu círculo político.

Norma Ayub, que transferiu seu domicílio eleitoral para disputar as eleições em Marataízes, não deve participar do pleito como candidata. A deputada já está envolvida na disputa por uma vaga na Câmara Federal pelo Partido Progressista (PP), ao qual se filiou esta semana.

Thiago e Niltinho foram cassados por abuso de poder político e conduta vedada após distribuição gratuita de bens, nomeações e contratações exageradas de servidores comissionados e estagiários, e por veiculação de publicidade institucional em período vedado.

Julgamento

A cassação do prefeito e do vice foi definida pelo TRE em fevereiro de 2021, mas ambos permaneciam no cargo por decisão liminar fundamentada na inconveniência de se alternar a chefia do Poder Executivo no curso da pandemia de covid-19.

Segundo o regional, houve abuso de poder tanto na modalidade excesso, quanto na modalidade desvio, decorrente da utilização da administração pública para promoção de interesses pessoais. A decisão se baseou nas contratações irregulares de servidores efetivados no período eleitoral, bem como pelo uso indevido de meio de comunicação social e de dinheiro público.

No voto, o ministro Carlos Horbach, relator do caso, afirmou que as “robustas provas” contidas no processo atestam que as condutas violaram a lisura, a isonomia e a normalidade do pleito de 2020, e confirmam a pratica do abuso de poder político, “uma vez que a máquina pública foi totalmente mobilizada para quebrar o equilíbrio da disputa eleitoral”.

Para o relator, a divulgação de peças publicitárias em período vedado, com nítida finalidade eleitoral, e a utilização indevida da administração municipal em busca de apoio político possui gravidade suficiente para caracterizar o abuso de poder político com as consequentes sanções de perda do mandato e de inelegibilidade.

