Janela partidária: quatro partidos abrigam mais da metade dos deputados na Assembleia

Catorze deputados estaduais se filiaram a novos partidos durante a janela partidária, que se encerrou no último sábado (1º). A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) passa a ter 13 siglas com representação na Casa – antes do troca-troca, eram 18. Dessas, quatro vão abrigar 17 dos 30 parlamentares: PSB, com cinco integrantes, e PP, PDT e PSDB, com quatro cada.

Sete partidos perderam representação: MDB, Avante, PV, Pros, PMN, PSL e DEM. Já o PSC e o DC passaram a ser representados na Casa. O primeiro com dois deputados (Renzo Vasconcelos e Alexandre Xambinho) e o segundo com um (Carlos Von).

O partido com maior representação na Assembleia é o PSB, com 17% dos deputados. PSDB, PP e PDT contam, cada um, com 14% dos parlamentares. Republicanos, PSC e PL ficaram com 7% dos representantes. Podemos e PT com 4%. Já PTB, DC, Cidadania e Patriota têm 3% cada.

Prevista na Emenda Constitucional 91/2016, a janela partidária ocorreu de 3 de março a 1º de abril, permitindo que deputados estaduais e federais pudessem trocar de partido sem que a mudança prejudicasse seus mandatos.

Este ano, antes da janela partidária, dois deputados estaduais já haviam trocado de partido: em fevereiro, Delegado Danilo Bahiense e Capitão Assumção se filiaram ao PL.

Confira como fica a Ales após janela partidária:

PSB: Dary Pagung, Bruno Lamas, Freitas, Janete de Sá e Luciano Machado.

PP: Marcos Garcia, Marcos Madureira, Theodorico Ferraço e Raquel Lessa.

PDT: Adilson Espindula, Alexandre Quintino, José Esmeraldo e Luiz Durão.

PSDB: Sergio Majeski, Dr. Emílio Mameri, Pr. Marcos Mansur e Vandinho Leite.

Republicanos: Erick Musso e Hudson Leal.

PSC: Alexandre Xambinho e Renzo Vasconcelos.

PL: Capitão Assumção e Delegado Danilo Bahiense.

DC: Carlos Von.

PTB: Torino Marques.

Podemos: Marcelo Santos.

Patriota: Dr. Rafael Favatto.

Cidadania: Gandini.

PT: Iriny Lopes.

Sem partido: Doutor Hércules.

