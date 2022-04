Instituto emite alerta vermelho de chuvas intensas em 15 cidades do Sul do ES. Saiba quais!

Por Redação - Redação 93

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um alerta vermelho para acumulado de chuva em Cachoeiro de Itapemirim e outras 14 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso, com severidade de grande perigoso, é válido até às 10h deste domingo (3).

Segundo o INMET, o alerta é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Com possibilidade de grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, nas cidades de alerta.

O aviso é, segundo Instituto, é válido para: Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Iconha, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

Em caso de chuva forte e diante do alerta vermelho, o INMT orienta:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



