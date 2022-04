Inscrições para Corrida de Santa Rita abrem nesta quarta (27)

Por Redação - Redação 9

Os apaixonados por corridas em estilo off road já podem se preparar para a Corrida de Santa Rita, que vai acontecer no próximo dia 15 de maio, em Cachoeiro. As inscrições para a atividade serão abertas nesta quarta-feira (27) e deverão ser feitas pelo aplicativo Nosso Esporte Cachoeiro.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a prova, que ocorrerá no distrito de Conduru, terá um percurso de 6 km, alternando trechos de asfalto e trilhas.

Para se inscrever, os interessados precisam baixar, gratuitamente, o aplicativo – disponível para Android e IOs nas lojas virtuais – e se cadastrar na ação, pela aba “inscrição em eventos”. A inscrição é gratuita e serão ofertadas 300 vagas. O horário de largada no dia da prova está previsto para às 7h. O local é o estacionamento da empresa Uniaves, parceira do evento.

Para confirmarem a inscrição e receberem a camisa da corrida, os cadastrados devem fazer doação de um pacote de fraldas geriátricas no dia 14 de maio, em local e horários a serem definidos. Os donativos serão repassados para instituição filantrópica do município.

“O estilo Off Road tem crescido muito nos últimos anos, porque exige do atleta um pouco mais de esforço e isso acaba estimulando os corredores a se superarem. Além disso, compensa os participantes com paisagens lindas e possibilidade de conhecer lugares novos. Convidamos todos a participar”, salienta a secretária de Governo e de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida e de Cachoeiro, Lilian Siqueira.

Corrida de Santa Rita

Dia: 15 de maio

Largada : 7h, no estacionamento da Uniaves

Inscrição gratuita: aplicativo Nosso Esporte Cacachoeiro

