Inscrições para capacitação na Sala do Empreendedor terminam na segunda

O prazo para se inscrever na capacitação “Feira: acesso a bons negócios”, organizada pela Sala do Empreendedor da Prefeitura de Cachoeiro, se encerrará na próxima segunda-feira (18).

O empreendedor que quiser participar precisará realizar o cadastro pelo telefone 3155-5292 ou diretamente na Sala, que fica no Shopping Cachoeiro, segundo andar. A inscrição também pode ser feita pelo link: bit.ly/cursosmeis.

A oficina é a primeira de uma série de capacitações gratuitas que a Sala do Empreendedor está organizando para microempreendedores, comerciantes, artesãos e trabalhadores da agroindústria.

A capacitação será ministrada no auditório do Shopping Cachoeiro, no dia 28 de abril, das 18h às 20h. Serão abordados assuntos como: o poder da sociabilidade e da interação com os clientes; o comportamento dos comerciantes frente aos consumidores; estratégias de vendas e de captação de novos consumidores. Os participantes tiverem mais de 70% de aproveitamento terão direito a certificado.

“Ainda temos vagas para essa primeira capacitação e incentivamos a participação do público-alvo. Estamos preparando oficinas que vão ajudar os empreendedores na gestão de seus negócios e, consequentemente, na melhoria de renda e crescimento operacional”, ressalta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

Próximas capacitações

O calendário de cursos da Sala do Empreendedor em 2022 já tem outras quatro atividades de capacitação confirmadas. Elas ocorrerão em maio, agosto, outubro e novembro. Confira:

Tema: “Boas práticas na manipulação de alimentos” – 26 de maio (quinta-feira)

– Horário: 18h às 20h

– Inscrição (vagas limitadas): 2 a 16 de maio (clique aqui e faça sua inscrição)

Tema: “Atendimento ao cliente: como satisfazer e encantar seus clientes” – 25 de agosto (quinta-feira)

– Horário: 18h às 20h

– Inscrição (vagas limitadas): 1 a 15 de agosto (clique aqui e faça sua inscrição)

Tema: Oficina “Vitrines que vendem – planejando sua vitrine para aumentar suas vendas” – 27 de outubro (quinta-feira)

– Horário: 15h às 19h

– Inscrição (vagas limitadas): 3 a 17 de outubro (clique aqui e faça sua inscrição)

Tema: “Marketing digital” – 24 de novembro (quinta-feira)

– Horário: 18h às 20h

– Inscrição: 1 a 18 de novembro