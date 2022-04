Inclusão: Transmissão virtual da Festa da Penha terá tradução em libras na programação

Por Redação - Redação 10

Em sua terceira edição no formato virtual, a Festa da Penha 2022 traz muitas novidades. Uma delas está relacionada à inclusão: no Programa Salve Mãe das Alegrias, as Missas do Oitavário e a programação noturna terão tradução em libras. Além disso, as pessoas da comunidade surda que forem acompanhar a programação presencial, retomado na edição 452 do evento, terão espaço reservado próximo ao tradutor nas missas.

“Esse é um sonho que viemos projetando na Comissão Organizadora da Festa da Penha há algum tempo, mas somente este ano vamos conseguir colocar em prática. É uma alegria para nós tornar o evento mais inclusivo, além de ser um compromisso cidadão e cristão”, disse o padre Renato Criste, que compõe a comissão.

Para ele, a própria versão online da Festa da Penha traz essa conotação de inclusão ainda mais ampla. “Há pessoas que desejam participar das homenagens à Santa Padroeira dos capixabas, mas têm sua mobilidade comprometida, ou mesmo se sentem mais seguras em casa, por causa da pandemia. As transmissões garantem que todos que assim quiserem, no Estado e mesmo de fora, possam acompanhar a programação”, disse o sacerdote.

Uso de máscaras

Sobre o uso de máscaras, a Comissão Organizadora da Festa da Penha seguirá a orientação do Governo do Estado, bem como as recomendações da Arquidiocese de Vitória, no sentido de que o uso não é mais obrigatório.

“No entanto, destacamos que quem se sentir inseguro pode ficar à vontade para utilizar a máscara, o importante é estar confortável. Também vale destacar que a programação virtual do evento é uma opção para acompanhar tudo de casa, através das redes sociais do Convento e veículos parceiros. Estamos empenhados em trazer novidades e muitas atrações para quem fizer essa opção”, diz Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento.

Depois de dois anos de Festa da Penha exclusivamente virtual, em virtude da pandemia, este ano ela acontece também em seu formato tradicionalmente presencial, sem abrir mão da programação online. Trata-se de um dos maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos da Festa da Penha, e co-realização da Prefeitura de Vila Velha. Tem patrocínio do Banestes, Cesan, São Camilo, Grand, Dalla e Extrabom. Conta com o apoio da Arcelor Mittal, Vale, TV Gazeta, Prefeitura da Serra, Prefeitura de Vitória e Governo do Estado.

