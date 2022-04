Ilusão de ótica com seis mulheres e cinco pares de pernas gera debate na web

Por Redação - Redação 70

Uma ilusão de ótica causou debate nas redes sociais após uma imagem de seis mulheres sentadas em um sofá mostrar apenas cinco pares de pernas. Cinco delas estão sentadas na parte central do móvel, enquanto uma está no braço do lado direito.

Ao olhar a imagem com atenção, é possível perceber que a segunda ilusão mulher sentada do lado esquerdo parece não ter as pernas.

Conseguiu encontrar o 6º par de pernas?

