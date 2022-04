Ibitirama retorna com transporte escolar de alunos da zona rural

Por Marcos Freire - Marcos Freire 12

A Prefeitura de Ibitirama, conforme nota divulgada nesta quinta-feira (31), efetivou o retorno do transporte escolar para alunos da zona rural do município. Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação, os veículos cadastrados para realizarem o serviço retornaram à circulação, transportando os alunos para escolas da Rede Municipal.

A Vara Única da Justiça de Ibitirama havia atendido a pedidos apresentados em uma ação civil pública, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Ibitirama. O Poder Judiciário determinou que o município e o Estado do Espírito Santo voltassem a realizar o transporte escolar para mais de 400 alunos da zona rural. A decisão atendia, em especial, os alunos da Escola Municipal Eliza Pacheco. Caso isso não fosse cumprido, no prazo de três dias, seria cobrada multa de R$ 5 mil por dia.

A ação ajuizada é fruto de um procedimento instaurado pelo MPES para apurar a falta de transporte escolar público para os estudantes da Escola Estadual Eliza Pacheco, na zona rural do município. A apuração foi iniciada a partir de informações baseadas em manifestações recebidas pela Ouvidoria do Ministério Público e de um abaixo-assinado encaminhado por pais de alunos.

Durante a apuração, a Secretaria de Educação de Ibitirama informou ao MPES que a falta de transporte escolar atingia aproximadamente 400 alunos, porque uma escola estadual da região aderiu ao ensino integral. Por isso, a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) precisou fazer uma nova medição das linhas e o recálculo dos valores, já que as linhas de transporte escolar público são compartilhadas entre o município e Estado.

Contudo, a Secretaria informou que o problema seria resolvido em poucos dias, o que, segundo o Ministério Público, não aconteceu, dentro do prazo de 10 dias que foi concedido. Por isso, o MPES ingressou com a ação. Mas, nesta sexta (1), o município informou, finalmente, que restabeleceu o retorno do transporte escolar desses alunos.

