Hospital Evangélico de Cachoeiro realiza evento em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer nesta sexta (8)

Por Redação - Redação 11

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado 8 de abril, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) realizará um evento, no mesmo dia, no Shopping Cachoeiro, no Centro, das 9h às 12h.

A iniciativa contará com profissionais da saúde do Hospital e do Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (GAPCCI), pois o objetivo é conscientizar a população sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce, além de celebrar os 12 anos do Banco de Perucas do GAPCCI.

De acordo com a fisioterapeuta do HECI, Daiana Meneguelli, o número de diagnósticos cresce a cada ano e a data lembra sobre a importância de realizar medidas preventivas para as suas diversas formas de aparecimento.

Durante a ação, haverá abordagem sobre o programa PrevinHECI, que ajuda a descobrir o grau de risco para desenvolver certos tipos de câncer, exposição de perucas e incentivo à doação de cabelos.

Os interessados poderão levar o cabelo cortado para doação ou até mesmo cortar na hora, com cabeleireiros parceiros do projeto. O tamanho mínimo para doar são 20 centímetros.

Além disso, as doações também podem ser feitas na sede do GAPCCI, localizado na Rua Pedro Quinelato, no bairro Ferroviários, de segunda a quinta, das 8h às 16h30 e sexta até as 15h. Para mais informações, os telefones são (28) 3027-5198 ou (28) 99257-9401.

Saiba mais sobre o GAPCCI

A Casa de Apoio contribui para que pacientes oncológicos de Cachoeiro de Itapemirim e demais municípios atendidos tenham condições favoráveis para a realização do tratamento.

O local oferece a possibilidade de pernoites a pacientes oriundos de outros municípios, que precisam ficar em Cachoeiro para realização de quimioterapia e/ou radioterapia.

Banco de Perucas

O Banco de Perucas nasceu em 08 de abril de 2010, com a finalidade de atender pacientes em tratamento de quimioterapia, cujo efeito, dentre outros, manifesta-se através da queda de cabelo e muitas vezes sua perda reflete negativamente na autoestima, o que afeta também a qualidade de resposta aos medicamentos e seu convívio social.

Portanto, visando cuidar dos usuários, o Banco de Perucas funciona diariamente, disponibilizando perucas – por meio de empréstimo – aos pacientes em tratamento. Para isso, conta com uma sala exclusiva na Casa de Apoio, espaço preparado para o atendimento e que garante privacidade e acolhimento adequado.

Além do empréstimo de perucas naturais, há possibilidade de confeccionar o acessório de forma personalizada para que fique o mais natural possível e o local também faz doação de lenços.

