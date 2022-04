Homem suspeito de homicídio é preso em Atílio Vivácqua; crime foi cometido por ciúmes

Por Redação - Redação 188

Um homem de 73 anos suspeito de assassinar Geraldo Lemos, de 62 anos, no dia 25 de março, na zona rural de Vila Valério, foi detido na manhã desta segunda-feira (4), durante uma operação realizada pelas equipes das Delegacias de Polícia (DP) de Jaguaré e Vila Valério. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão temporária, na comunidade de Linda Aurora, zona rural de Atílio Vivácqua.

Segundo a titular das delegacias, delegada Gabriella Zaché dos Santos, o suspeito foi detido após o setor de inteligência da Delegacia de Jaguaré tomar conhecimento da expedição da ordem judicial. “Assim que tomamos conhecimento que o mandado havia sido expedido, nossa equipe passou a realizar diligências para localizar e prendê-lo. Ele foi encontrado na residência de seu irmão, situada na comunidade Linda Aurora, na zona rural de Atílio Vivácqua”, contou.

De acordo com a delegada, o autor do homicídio acreditava que a vítima tinha um caso com sua esposa. “O autor do crime era extremamente ciumento, já agrediu a sua esposa e alegava que ela tinha caso com vários homens. As testemunhas alegam que a esposa e vítima não tinham qualquer relacionamento, e que era tudo da cabeça dele”, disse.

Segundo as investigações, o crime foi premeditado. “No dia anterior ele limpou a arma do crime, o que não costumava fazer. Ainda ficou constatado durante as investigações que ele ameaçou matar a esposa e a vítima”, informou a titular da DP de Jaguaré.

Ainda de acordo com Gabriella Zaché, a arma utilizada, um revólver calibre .38, já havia sido apreendida cinco dias após o crime, no dia 30 de março, com um casal, que vive na zona rural de São Mateus. No dia da prisão, o casal foi conduzido até a Delegacia de São Mateus, onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo e liberado após o pagamento de fiança.

O homem foi preso e encaminhado ao Plantão da Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim e, posteriormente será encaminhado ao sistema prisional.

