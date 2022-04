Grupo Sala Baila! abre circuito de teatro e dança em Vitória no domingo (24)

Por Redação - Redação 7

Nos próximos dias 24, 28, 29 e 30 de abril a capital capixaba se tornará um grande palco de apresentações teatrais, circenses e de dança, na primeira edição do “Circuito de Teatro e Dança de Vitória”.

Para não perder nenhuma das apresentações, que são abertas ao público, é preciso ficar atento aos locais e horários que vão ocorrer. Neste domingo (24), às 10h, tem início o circuito, com apresentação na concha acústica do Parque Moscoso, no Centro Histórico da cidade.

Essa é uma ação que reúne apresentações aprovadas no Chamamento Público nº 005/2021 de Seleção de Propostas – Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura) da Secretaria de Cultura de Vitória ( Semc ), que busca promover e valorizar diferentes linguagens artísticas e manifestações culturais da cidade, uma das diretrizes do Plano Municipal de Cultura de Vitória.

Quem assume a “responsa” de abrir a diversificada programação elaborada pela Semc junto aos grupos, companhias e coletivos contemplados com os recursos, é o grupo “Sala Baila!” com a apresentação do espetáculo “Todo es de color”.

Inspirado pela canção de Lole y Manuel, “Todo es de Color” é um espetáculo que reúne em cena um elenco de artistas profissionais e amadores que ao longo das coreografias apresentam relações entre as cores e as emoções. Com outras referências como os “Parangolés Pamplona”, do artista visual Helio Oiticica, o espetáculo propõe, segundo o grupo, colorir a cidade tão tomada pelo cinza do asfalto e do concreto.

Valorização da cultura local

Para o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno a realização do circuito fortalece os grupos criativos da capital, colabora para a formação de plateias e incentiva a divulgação da cultura capixaba.

“Nosso objetivo, como sempre, é apoiar, difundir e democratizar o acesso às mais variadas formas de manifestações culturais da nossa região. Nosso estado possui grandes talentos que merecem destaque e reconhecimento dos seus trabalhos. No que pudermos contribuir estaremos sempre prontos para atuar firmemente desenvolvendo e capacitando cada vez mais os nossos artistas”, afirmou.

Programação

A programação conta com a apresentações de 10 grupos, durante os quatro dias de circuito cultural, são eles: Sala Baila!, Cine Teatro Ribalta, In Pares Cia de Dança, Grupo Escória, Endi Ma, Grupo Árvore, Cordão, Stand-up Comedy, Cia de Dança Andora e Grupo Cria.

As apresentações têm duração mínima de 45 minutos e são voltadas para crianças, jovens e adultos.

Para participar, o público interessado deve comparecer ao local da apresentação com antecedência de 30 minutos para a retirada do ingresso, que é gratuito, para todas as exibições culturais.

A classificação indicativa de cada espetáculo, faixa etária para a qual a atividade é considerada adequada, deverá ser observada pelo público.

Confira abaixo a programação completa:

Domingo – 24 de abril | Concha Acústica do Parque Moscoso

10h – “Todo es de color”, com Sala Baila!

Quinta-feira – 28 de abril | Auditório da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (FAFI)

15h – “Dança das Emoções”, com Cine Teatro Ribalta

19h – “Inumeráveis”, com In Pares Cia de Dança

20h15 – “Carrego comigo todos os mortos que já amei”, Grupo Escória

Sexta-feira – 29 de abril | Concha Acústica do Parque Moscoso

18h – “Blud Bird”, com Endi Ma

Auditório da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (FAFI)

20h15 – “Ilha da Comédia”, com Stand-Up Comedy

Sábado – 30 de abril | Concha Acústica do Parque Moscoso

10h – “Hoje tem palhaçada? Tem, sim senhor!”, com Grupo Árvore

16h – “Ni una Ni uno”, com Cordão

18h – “Andora Sem Fronteiras”, com Cia de Dança Andora

Arena da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (FAFI)

19h – “Pontos Cardeais”, com Grupo Cria

Serviço

Circuito de Teatro e Dança de Vitória

Quando: 24, 28, 29 e 30 de Abril.

Onde: Arena da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (FAFI) – Av. Jerônimo Monteiro, 656 – Centro, Vitória.

Concha Acústica do Parque Moscoso – Av. Cleto Nunes, s/n – Centro, Vitória.

