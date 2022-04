Governo Federal reconhece situação de emergência em Bom Jesus do Norte

Por Redação - Redação 72

O Governo Federal reconheceu, na última terça-feira (12), situação de emergência em Bom Jesus do Norte. O município foi atingido por um temporal no dia 19 de fevereiro, que provocou alagamento em várias partes da cidade, deixando centenas de moradores expostos à situação de risco de vulnerabilidade social.

O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, reconheceu a emergência após um trabalho de articulação política realizado pelo vice-líder do Governo na Câmara, deputado Evair de Melo.

Com a publicação da Portaria no 1093/22, no Diário Oficial da União, Bom Jesus do Norte também passa a ficar apto ao recebimento de repasses financeiros e ajuda socioassistencial do Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com outras 13 cidades do Estado: Afonso Claudio, Alegre, Barra de São Francisco, Guaçuí, Ibatiba, Iconha, Mimoso do Sul, Santa Teresa, São José do Calçado, São Mateus, São Gabriel da Palha, Vargem Alta e Viana.

“Com o reconhecimento oficial das descrições apresentadas pelo município de Bom Jesus, no Formulário de Informações do Desastre, a cidade também receberá cestas básicas e recursos federais “Fundo a Fundo”, para prestar assistência emergencial às famílias mais prejudicadas. Agora, vamos continuar trabalhando para agilizar o andamento dos processos que solicitam o reconhecimento da situação de emergência de mais três municípios do Espírito Santo: Apiacá, Jerônimo Monteiro e Nova Venécia”, informou Evair.

Os 10 primeiros municípios capixabas contemplados pelo Governo Federal até o mês de março já receberam 20 mil cestas básicas e o repasse de R$ 440 mil, sob a supervisão da Polícia federal e o acompanhamento do deputado Evair de Melo.

Segundo o parlamentar, em breve, Afonso Claudio, Mimoso do Sul, São Gabriel da Palha e Bom Jesus do Norte também serão beneficiados com recursos financeiros e a distribuição de alimentos.

Confira o valor dos recursos e o número de cestas básicas destinadas a uma das 10 cidades capixabas já beneficiadas pelo Governo Federal até o último mês de março:

