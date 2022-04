Governo do ES conclui entregas de materiais do Campeões de Futuro na região Sul

Por Redação - Redação 9

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) concluiu, nessa quinta-feira (7), mais uma série de entregas dos materiais esportivos do Campeões de Futuro, ao repassar os materiais do projeto em Bom Jesus do Norte e Muqui. Além dos dois municípios, Brejetuba, Venda Nova do Imigrante, Divino São Lourenço e Dores do Rio Preto completam as cidades beneficiadas somente esta semana na região sul do Estado.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, participou dos eventos ao lado do vice-prefeito Marcão Bernardes, representando os prefeitos Toninho Gualhano, de Bom Jesus do Norte; e Cacalo, de Muqui, das crianças inseridas no projeto, além dos respectivos secretários municipais de Esporte, de outras autoridades locais e lideranças esportivas.

“Além de parabenizar esses dois municípios que fizeram dois eventos lindos para entrega desses materiais, eu não posso deixar de citar o apoio incondicional que o governador Renato Casagrande tem dado para o desenvolvimento do esporte e, principalmente, desse projeto em todo o Estado. Ver o sorriso dessas crianças e saber que, a partir de agora, elas terão novos materiais para participar do projeto me alegra demais”, disse Júnior Abreu.

As entregas

Durante as duas solenidades, a Sesport entregou materiais para 10 núcleos do projeto, seis em Bom Jesus do Norte e outros quatro em Muqui, em modalidades como capoeira, futebol de campo, futsal, jiu-jistu, judô, xadrez, capoeira e ginástica rítmica.

O vice-prefeito de Bom Jesus do Norte, Marcão Bernardes, elogiou a iniciativa do Governo do Estado em oferecer novos materiais para o desenvolvimento do projeto. “Só tenho a agradecer à Sesport e ao governador Casagrande por estarmos recebendo esses equipamentos. É uma satisfação enorme para Bom Jesus do Norte, principalmente depois de todo esse período de dificuldades que passamos por conta da pandemia. E vamos seguir cadastrando cada vez mais alunos, para depois implantarmos novos núcleos”, comemorou o vice-prefeito.

Já o secretário municipal de Esportes de Muqui, José Antônio Wencioneck, aproveitou para mensurar como esses itens vão influenciar de forma positiva o desenvolvimento do esporte na cidade.

“Além das quatro modalidades que temos, já estamos planejando implantar mais dois núcleos, de karatê e vôlei. Por enquanto, estamos com aulas apenas na sede do município, mas queremos expandir para as localidades e distritos, como, por exemplo, Camará, que conta com cerca de mil habitantes e tem uma demanda grande para a prática de esportes”, ressaltou.

Campeões de Futuro

O Programa Campeões de Futuro oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos, em todos os 78 municípios do Estado. O objetivo é dar oportunidade aos alunos para a prática esportiva, promovendo a cultura do esporte aliada à educação e, com isso, possibilitar o desenvolvimento integral, como a formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Os núcleos do Campeões de Futuro podem contar com até 100 alunos nas modalidades individuais ou até 200 alunos nas modalidades coletivas. No local, eles aprendem as mais diversas modalidades, como atletismo, badminton, basquete adaptado, basquete, beach handebol, bodyboard, boxe, capoeira, futebol 7, futebol de areia, futebol de campo, futsal, futevôlei, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, Wrestling (luta olímpica), natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.

