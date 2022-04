Governador entrega obras e anuncia novos investimentos em Atílio Vivácqua

Por Redação - Redação 16

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã desta sexta-feira (08), em Atílio Vivácqua, na microrregião Central Sul, para a entrega de obras e o anúncio de novos investimentos no município. Foi inaugurada a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Alto Niterói, além das obras de contenção de encostas e de pavimentação e drenagem das ruas do mesmo bairro. Casagrande também anunciou mais de R$ 30 milhões em obras de saneamento, infraestrutura, pavimentação rural e investimentos em transporte escolar.

“Estamos fazendo vários convênios e realizando inúmeras entregas aqui e em todo o Espírito Santo. Temos uma equipe que gosta de trabalhar e fazer entregas. O Governo do Estado tem obras e parcerias em todos os 78 municípios. Investimos muito em infraestrutura e em educação. As pessoas sabem que quando a gente fala, a gente faz e cumpre. A política tem muita promessa e descrédito. Então a gente só consegue a confiança da população com muito trabalho e resultados. Nosso trabalho é atender as pessoas que mais necessitam do Governo”, afirmou o governador Casagrande.

O prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes, destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado. “Essa gestão do governador Casagrande não foi fácil. Teve que enfrentar uma pandemia, mas hoje a população capixaba sabe que suas ações foram as melhores e as mais acertadas. O Espírito Santo tem uma ótima gestão fiscal, uma economia que cresce acima da média nacional e é o único estado a ter um Fundo Soberano para fortalecer o desenvolvimento. Além disso, temos um governador municipalista que está investindo fortemente em nosso município”, agradeceu.

Na área da educação, o Governo do Estado está investindo R$ 3,62 milhões para investimentos em transporte escolar, contemplando 450 alunos que vivem em comunidades rurais de Atílio Vivácqua. Além disso, foi entregue a obra de construção da Escola Municipal de Educação Básica de Alto Niterói. A nova unidade amplia em 200 vagas na Rede Municipal, sendo 120 para crianças de 0 a 3 anos (creche) e 80 para crianças de 4 a 5 anos (pré-escola). O investimento na obra foi de R$ 1,85 milhão.

O bairro de Alto Niterói recebeu também investimentos do Governo do Estado na área de infraestrutura. Foram inauguradas as obras de pavimentação e drenagem das ruas Projetada 16, Projetada 17A, Projetada 19, Projetada 20, Projetada 21, Projetada 24, Projetada 22, Projetada 23 e Gercy de Oliveira. As entregas incluíram ainda obras de contenção de encostas. O investimento total nessas ações foi de R$ 1,8 milhão.

Casagrande formalizou um convênio para a implementação de ações de Regularização Fundiária de Interesse Social, no Núcleo Urbano “Alto Niterói”, no bairro Niterói. Serão disponibilizados 300 títulos de posse, com um investimento de R$ 300 mil, oriundos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES).

Ainda durante a agenda, o governador Casagrande assinou convênios para novas obras de pavimentação, drenagem, implantação de meio fio e passeio de ruas. As intervenções serão executadas nas ruas Walter Machado Filho, Alzira Magalhães Braga, Euzébio de Jesus Caldeira, Projetada 36, Ciro Carvalho e Projetada 26, com investimento de R$ 1,3 milhão.

Foi assinado ainda outro convênio para construção de 20 unidades habitacionais de interesse social no Distrito de Flecheiras, dentro do Programa Nossa Casa, da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). O Estado vai repassar R$ 1,5 milhão ao Município que, como contrapartida, vai ceder o terreno com infraestrutura e fazer a complementação do valor da casa popular.

Na mesma solenidade, o Governo do Estado fez a entrega de um caminhão poliguindaste e 25 caçambas estacionárias de 5 metros quadrados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obra, no valor total de R$ 735 mil.

“Considerando o crescimento acelerado de Atílio Vivácqua, com um aumento significativo da população e a existência de várias obras por todo município, inclusive com três novos loteamentos em desenvolvimento, o Governo do Estado precisa dar o apoio para melhorar a infraestrutura do município”, afirmou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Octavio Luiz Guimarães.

O município de Atílio Vivácqua também está sendo contemplado com repasses do Fundo Cidades. Serão destinados R$ 3 milhões para a pavimentação de estradas rurais, mais R$ 1,2 milhão para construção de praças nas localidades de Fleicheiras, Oriente e Nossa Senhora Aparecida e a aquisição de ambulância, no valor de R$ 210 mil. Serão repassados mais R$ 500 mil para elaboração da carteira de projetos estruturantes, mesmo valor disponibilizado pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) para todos os 78 municípios capixabas.

Saneamento básico

O Governo do Estado vai investir mais de R$ 22 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município. As obras serão iniciadas no próximo mês de maio sob a gestão da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), com duração estimada de 24 meses. O projeto prevê a construção de 14 mil metros de redes coletoras, seis estações elevatórias de esgoto bruto e uma estação de tratamento de esgoto (ETE) com capacidade para tratar 18 litros por segundo. Cerca de 12 mil habitantes serão beneficiados com o empreendimento.

“Esse empreendimento demonstra o compromisso firmado pelo governo Renato Casagrande com o avanço do saneamento básico no Sul do estado. O volume de investimentos que está sendo realizado integra o esforço do governador em cumprir, antecipadamente, as metas do novo Marco Legal do Saneamento, que estabelece que todas as cidades brasileiras têm que ter 90% de cobertura de coleta e tratamento do esgoto domiciliar nos próximos 11 anos. No ritmo que estamos, vamos atingir essa meta bem antes”, destacou o diretor presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael).

“O acesso ao sistema de esgotamento sanitário adequado reduz doenças de veiculação hídrica, melhora a qualidade de vida das pessoas, promove o desenvolvimento econômico e contribui para a preservação do meio ambiente. O saneamento garante a sustentabilidade dos recursos básicos necessários para a sobrevivência humana”, explicou o gerente de obras da Cesan, Daniel Caulyt.

Também estiveram presentes na agenda, os secretários de Estado, Vitor de Angelo (Educação), Maria Emanuela Pedroso (Economia e Planejamento), Mário Louzada (Agricultura) e coronel Márcio Celante (Segurança Pública e Defesa Social); os prefeitos Victor Coelho (Cachoeiro de Itapemirim), Hélio Carlos Ribeiro Cândido, o Cacalo (Muqui), Dorlei Fontão da Cruz (Presidente Kennedy), Tininho Batista (Marataízes) e Zé Lima (Itapemirim); além dos deputados estaduais Emilio Mameri, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Marcos Mansur, Luciano Machado e Marcelo Santos.

