Fim de semana de mutirão de limpeza e manutenção no município de Itapemirim

O fim de semana em Itapemirim foi de mutirão de limpeza e manutenção. A ação foi iniciada na noite de sexta-feira (8), em Garrafão e concluída neste domingo (10), em Itaipava. O prefeito em exercício, Zé Lima, que está acompanhado todos os trabalhos, in loco, informou que esse evento acontecerá em todas as localidades do município.

Além do próprio prefeito, várias equipes de servidores, colaboradores e voluntários participaram com a finalidade de prestar atendimentos à população, onde há grande demanda de serviços atrasados, não realizados e acumulados.

O mutirão, de acordo com Zé Lima, acontecerá em todas as comunidades de Itapemirim aos finais de semana e contará com equipes das secretarias de Obras e Urbanismo, Serviços Públicos, Transportes, Saúde, Interior e Agricultura, dentre outras.

As ações realizadas são para a retirada de sobras de material de construção, entulhos, galhos, capina e serviços de limpeza em geral com braçais e maquinários e manutenção na rede elétrica, entre outros, visando agilizar os serviços para que possam atender a população com mais rapidez.

