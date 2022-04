Festa da Penha: segunda-feira (18) tem missa e bênção para os casais; confira a programação virtual e presencial

Por Redação - Redação 17

A tradicional Festa da Penha, que teve início neste domingo de Páscoa e segue até a próxima segunda-feira (25), retorna com as programações presenciais após dois anos sendo realizada apenas virtualmente, por causa da pandemia do novo coronavírus. No entanto, as programações pela internet permanecem, favorecendo os fiéis que moram longe do Convento ou que estão impossibilitados de ir ao santuário.

A cada um dos oito dias preparatórios, haverá uma nova abordagem a ser feita, sempre sob o tema principal da Festa “Saúde do Enfermos, Rogai Por Nós”. Neste domingo, será a vez das orações e reflexões sobre “Saúde para Todos”, no contexto de que este a saúde integral é um direito universal sua defesa, um compromisso cristão.

Nos próximos dias do Oitavário, os temas são “Saúde do Corpo”, “Saúde Emocional”, “Saúde da Fé”, “Saúde das Relações”, “Saúde do Planeta”, “Maria, Caminho de Salvação” e, por último, “Saúde Integral”, que será o tema do Oitavário do domingo, dia 24.

Confira a programação

Dia 18, segunda-feira – 2º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do corpo

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho

19h30 – Bênção para os casais com Padre Renato Criste e show musical com Comunidade Água Viva – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 19, terça-feira – 3º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde emocional

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

18h – Apresentação da Camerata Vale Música, presencial no Campinho

19h30 – Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 20, quarta-feira – 4º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde da fé

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

11h – Visita da imagem de Nossa Senhora da Penha ao Pronto Atendimento de Alto Laje, Cariacica, com bênção aos doentes e trabalhadores da saúde

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha

Dia 21, quinta-feira – 5º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde das relações

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

10h – Plantio muda de árvore em homenagem aos profissionais da área da saúde que atuam pela cura e pela ciência, presencial na subida do Convento da Penha

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 5º Dia Oitavário – Área Pastoral Serra-Fundão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 22, sexta-feira – 6º Dia Oitavário

Tema do dia: Saúde do planeta

7h, 9h, 11h – Missas presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

14h – Romaria dos militares – Saída do portão do Convento

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 6º Dia Oitavário – Área Pastoral Vitória – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

17 à 0h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

19h30 – Show com Pe. Anderson Gomes, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – Parque da Cidade, na Serra

19h30 – Concentração da Vigília Jovem na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha

22h – Missa no Campinho – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

Dia 23, sábado – 7º dia do Oitavário

Tema do dia: Maria, caminho de saúde e salvação

7h – Missa presencial no Campinho

8h – Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha

8h – Remaria, Concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa, Vila Velha

9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho

10 às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

10h – Romaria dos Adolescentes – Saída do Parque da Prainha

11h – Missa com os adolescentes, presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 7º Dia Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

18h – Romaria dos Homens – Missa de Envio, Catedral de Vitória

23h – Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha

Dia 24, domingo – 8º dia do Oitavário

Tema do dia: Saúde integral

5h, 7h, 11h – Missas presenciais no Campinho

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h – Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha

15h30 – Devocional Oitavário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial Parque da Prainha Vila Velha

17h – Missa de encerramento da Romaria das Mulheres – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha

19h30 – Show da cantora Fafá de Belém – Parque da Prainha Vila Velha

Dia 25, segunda-feira, Dia de Nossa Senhora da Penha

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa – CRB e Seminário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

8h – Romaria dos Conguistas, Saída portão do Convento

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

17h – Missa de encerramento, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta e presencial no Parque da Prainha

