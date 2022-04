Fernando & Sorocaba levam milhares ao delírio no Alegre Rodeio Festival

Por Marcos Freire - Marcos Freire 79

Um delírio. Esse foi o clima de, aproximadamente, 6 mil pessoas presentes ao Alegre Rodeio Festival, com o show da dupla Fernando & Sorocaba. O sábado (23) foi o quarto dia de festa que termina neste domingo (24), com destaque para o show de Bruna Viola, com entrada franca, conforme anunciado pelos organizadores. Ou seja, a partir das 14 horas, o Parque de Exposições estará com portões abertos para o início da programação.

Antes de subir ao palco, a dupla Fernando & Sorocaba conversou com a equipe do portal Aqui Notícias. Eles falaram sobre o retorno aos palcos, após a paralisação da pandemia, e a volta aos palcos capixabas. “Está sendo uma honra voltar com essa energia do público do Espírito Santo, porque foram anos difíceis, dois anos bem duros, para o setor de entretenimento, mas principalmente para quem perdeu seus entes queridos, então, é um momento especial voltar com essa energia”, afirmou Sorocaba.

Já Fernando falou sobre voltar a se apresentar ao Espírito Santo, principalmente, por ter uma ligação especial com o Estado, já que sua mãe é de Cachoeiro de Itapemirim. “Minha mãe é de Cachoeiro, a terra do Rei, e é especial estar aqui na região que sempre nos recebeu muito bem, então, é muito bacana estar de volta a Alegre”, disse.

Depois, os dois subiram ao palco para fazer um show especial que contagiou o público, com grandes sucessos, muita competência e beleza, além do carisma. O sábado também teve o show de Pedro & Luan e foi encerrada pela também dupla Zé Felipe e Romário, além de mais uma etapa do circuito de rodeio.

E neste domingo (24), no último dia noite do Alegre Rodeio Festival, a organização do Alegre Rodeio Festival resolveu dar um presente para o público. Os portões estarão abertos, com entrada franca, a partir das 14 horas, durante toda a programação que terá como destaque o show de Bruna Viola, previsto para começar às 20 horas. Antes, vai acontecer a final do circuito de rodeio, às 15 horas, seguido dos shows de Emerson Araújo e de Mariana Capaz. E depois do show de Bruna Viola, a festa será encerrada por Alex Campanha. Tudo isso de graça.

