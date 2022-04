Feriadão: confira as opções de lazer na capital do Estado

Por Redação - Redação 20

Descanso, diversão, momentos em família, entre tantos outros. Em Vitória, são muitas são as possibilidades para curtir o feriadão prolongado, que abrange: feriado de Tiradentes na quinta-feira (21), ponto facultativo na sexta-feira (22), e feriado de Nossa Senhora da Penha, na segunda-feira (25).

A capital tem belas paisagens, cenários contemplativos, rica história e moradores receptivos. Tem atrativos turísticos e opções de lazer que vão de praias a museus, que encantam turistas e residentes e atendem a todos os gostos: da criança ao idoso, dos que preferem eventos diurnos aos que não largam a mão de um festejo noturno.

Dentre as opções para curtir o feriado, separamos alguns atrativos para ajudar aqueles que têm dificuldades quando o assunto é decidir o destino.

Confira abaixo as opções de lazer do município:

Parques de Vitória:

Os parques de Vitória são uma ótima opção de lazer e de contato com a natureza, especialmente neste período de “feriadão”. Para que a população aproveite melhor, os parques naturais, que em períodos normais ficam fechados para manutenção às segundas-feiras, no próximo dia 25 (segunda-feira) os parques estarão abertos.

São 12 parques urbanos, que oferecem recreação, turismo, esportes e outras atividades. Confira:

Parque Pedra da Cebola – Entre as ruas Ana Vieira Mafra e João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e a Avenida Fernando Ferrari;

– Entre as ruas Ana Vieira Mafra e João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e a Avenida Fernando Ferrari; Horto de Maruípe – Avenida Maruípe, Maruípe. Telefone: (27) 3382-6593;

– Avenida Maruípe, Maruípe. Telefone: (27) 3382-6593; Parque Moscoso – Avenida República, Centro. Telefones: (27) 3381-6819/3382-6568;

– Avenida República, Centro. Telefones: (27) 3381-6819/3382-6568; Atlântica Parque – Parque aberto, na Avenida Dante Michelini, próximo ao Viaduto Araceli Crespo, em Jardim Camburi.

Dois parques urbanos possuem Pracães, espaços exclusivos para cães, onde esses animais podem circular sem coleiras: Atlântica Parque, em Jardim Camburi; Parque Municipal Pianista Manolo Cabral (Chácara Paraíso), em Barro Vermelho.

São 8 parques naturais, destinados a promover a preservação de ecossistemas de grande relevância ecológica, perfeitos para quem busca momentos de contemplação ou atividades como caminhadas em trilhas pela Mata Atlântica. Alguns deles são:

Parque da Fonte Grande – Quem está a pé ou de bicicleta pode chegar ao local passando pela rua Antônio Dell Antonia, em Fradinhos, ou pela rua Alziro Viana, no Centro. Quem está de carro ou de moto pode seguir pela rodovia Serafim Derenzi ou pela Estrada Tião Sá, no bairro Grande Vitória. Telefone: (27) 3382-6576. Horário de funcionamento: 8h às 17h.

– Quem está a pé ou de bicicleta pode chegar ao local passando pela rua Antônio Dell Antonia, em Fradinhos, ou pela rua Alziro Viana, no Centro. Quem está de carro ou de moto pode seguir pela rodovia Serafim Derenzi ou pela Estrada Tião Sá, no bairro Grande Vitória. Telefone: (27) 3382-6576. Horário de funcionamento: 8h às 17h. R efúgio da Vida Silvestre (Revis) da Mata Paludosa (antiga Fazendinha) – Rua Eugênio Pacheco de Queiroz, em Jardim Camburi. Telefone: (27) 3237-2405. Horário de funcionamento: 7h às 18h.

– Rua Eugênio Pacheco de Queiroz, em Jardim Camburi. Telefone: (27) 3237-2405. Horário de funcionamento: 7h às 18h. Parque de Tabuazeiro – Chega-se ao parque pela Rua Santos Dumont, no Bairro Tabuazeiro. O parque fica na esquina com a rua Jácomo Forza. Telefone: (27) 3132-7291. Horário de funcionamento: 8h às 17h.

Todos os parques com seus respectivos horários de funcionamento podem ser vistos no site: https://www.vitoria.es.gov.br/cidade/parques

Praias de Vitória:

Sol e folga são as combinações perfeitas para um feriado prolongado. As praias de Vitória fazem a alegria dos banhistas. Além de cuidar da limpeza da orla, a Prefeitura conta com serviço de guarda-vidas, chuveiros e uma análise semanal da qualidade das águas.

As praias da Capital estão prontas para receber os banhistas, conforme última avaliação de balneabilidade.

Nada menos do que 20 pontos estão próprios para aquele refrescante banho de mar, como a orla de Camburi (com exceção do ponto 9, no Canal de Camburi, 50m após o primeiro píer), Guarderia, Curva da Jurema e as praias das Ilhas do Frade e do Boi.

Ônibus turístico:

O Capixaba Bustour é uma das opções de lazer para quem busca um belo passeio turístico pela Capital.

O veículo tem 49 lugares disponíveis, inclusive para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Os passageiros contam com as orientações de um guia turístico, que apresenta informações e fatos relevantes sobre cada trecho do passeio.

É possível apreciar a cidade de ângulos bem diferentes. O trajeto inclui os principais pontos turísticos de Vitória, como o Projeto Tamar, onde o turista pode ver as enormes tartarugas marinhas, o Espaço Baleia Jubarte, a grandeza da Terceira Ponte e o Centro Histórico, que tem monumentos que marcam o início da construção da capital e do povo capixaba.

O ponto de partida é próximo ao Píer de Iemanjá na Praia de Camburi, às 09 horas.

Para saber o valor do bilhete, horário do tour, conhecer mais o trajeto, bem como realizar a compra da passagem, acesse o site da operadora de transporte: https://www.capixabaturismo.com.br/bustour.

Confira os dias e horários de funcionamento:

Quinta-feira (21), sábado (23) e domingo(24): das 09 às 17 horas.

Projeto Tamar:

O Projeto Tamar é uma ótima opção para incluir no roteiro sozinho ou em família. o Local vai funcionar com programações especiais de quinta (21) a domingo (24).

21 a 24/04

14h – Atividade especial para crianças;

16h – Alimentação interativa das tartarugas marinhas para as crianças.

23/04

14h – Atividade lúdica voltada ao público infantil.

24/04

14h – Oficina infantil de arte: pintura de máscaras dos personagens da Galera da Praia.

Rua de Lazer:

Moradores e turistas também poderão caminhar, correr, pedalar e andar de patins e skate nas Ruas de Lazer de Camburi e do Centro e nas ciclofaixas, nesta quinta (21), domingo (24), e segunda (25).

A avenida Dante Michelini fica livre para as pessoas em dois trechos, das 7 às 13 horas: entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader (Jardim da Penha e Mata da Praia) e entre as ruas Fortunato de Abreu e José Celso Cláudio (Jardim Camburi).

Rua de Lazer no Centro: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre as ruas Marcelino Duarte e Desembargador José Vicente, no sentido Centro-Praia do Canto. Domingo, das 7 às 13 horas.

