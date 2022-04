Feira de artesanato com artigos sobre Roberto Carlos vai até sábado (23)

Por Redação - Redação 4

Nesta semana, quem visita a Casa de Cultura Roberto Carlos, em Cachoeiro, encontra, no acesso ao imóvel onde o cantor nasceu, uma feira de artesanato local dedicada a ele. Almofadas, toalhas e panos de prato bordados, chaveiros com trechos de músicas e agendas estão entre os artigos à venda na rua João de Deus Madureira, no bairro Recanto.

A Feira do Rei é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), em comemoração ao aniversário do artista cachoeirense, celebrado na terça (19). A iniciativa conta com expositores que foram preparados para atender o grande fluxo de visitantes que a casa recebe nesse período.

A artesã Sirlei Alves de Souza, de 76 anos, conta que muitos turistas têm procurado levar suvenires da cidade. Nesta semana, atendeu pessoas da Bahia, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília e Curitiba. “Eles querem olhar nosso trabalho, levar para casa artesanatos alusivos ao artista e com o nome da nossa cidade”, relata.

Outra artesã que está expondo no local é Josilda de Assis Alves Gasparelo, 65. “O movimento está interessante. As pessoas estão passando e olhando as mercadorias, que estão chamando a atenção. Tenho, por exemplo, pano de prato e toalhinha bordada em homenagem ao Rei, além de outros, como baú de sucata, a Casa do Rei bordada, capelinha de material reciclável com Nossa Senhora dentro e muito mais”, conta.

Artesãs são cadastradas pela Semdec

As artesãs que participam da exposição na rua João de Deus Madureira são cadastradas pela Semdec, que tem desenvolvido um trabalho de fortalecimento e profissionalização do artesanato local, por meio de capacitação e apoio. A ideia é abrir novos canais de comercialização, potencializando as oportunidades de trabalho e renda no município.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, Francisco Montovanelli, lembra que comemorações do aniversário de Roberto Carlos, maior ícone da cidade, são muito importantes para Cachoeiro, e uma ótima oportunidade para os artesãos que trabalham com o artesanato de identidade cultural.

“É um tipo de trabalho muito procurado pelos turistas que visitam nossa cidade e podem adquirir peças que retratam o próprio Rei, nossa cultura e monumentos. Além da divulgação da nossa cidade, do nosso potencial turístico, temos retorno financeiro ao fortalecermos essa cadeia produtiva”, avalia.

Até sexta (22), a Feira do Rei funcionará das 9h às 18h. No sábado (23), último dia, o horário será das 9h às 15h.

