Farmácias de plantão em Cachoeiro nesse domingo (24)

Por Redação - Redação 42

Advertisement

Advertisement

Confira quais as farmácias estarão de plantão e os horários de funcionamento, nesse domingo (24), em Cachoeiro. As informações são de acordo com a Vigilância Sanitária do município.

Veja abaixo ou clique aqui.

Continua depois da publicidade

Data: 24 de abril de 2022

1 – Drogaria Amanda

Rua Bernardo Horta, 312. Bairro Guandú. Ao lado da Casas Bahia.

Tel.: 3522-5044

Continua depois da publicidade

2 – Drogaria Vitória

Rua Capitão Deslandes, 86. Centro. Em frente Ponto Táxi.

Tel.: 3511-4402

3 – Drogharia Coronel Borges

Rua Dr Amilcar Figliuzze, 27. Coronel Borges. Próximo ao Lava-Jato.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Tel.: 3517-5705

4 – Drogaria Nova Brasília

Rua Etelvina Vivacqua, 218.Bairro Nova Brasília. Próximo a praça do Rotary.

Tel.: 3517-1350

5 – Drogaria Vilage

Rua Papa Paulo VI. Bairro Alto Village. Em frente ao Posto de Saúde.

Tel.: 3521-1735

6 – Drogaria imperial

Av. Jones Santos Neves, 766. Bairro Parque Laranjeiras. Em frente ao Mundo das Tintas.

Tel.: 3025-1554

As drogarias do Centro irão funcionar das 07h as 22h, já as drogarias de outros bairros estarão abertas das 07h as 19h.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].