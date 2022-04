Exposul Gastronomia em Cachoeiro recebeu 13 mil visitantes e movimentou R$ 1,5 milhão

Por Redação - Redação 46

A edição 2022 da Exposul Gastronomia, realizada de quinta-feira (7) a sábado (9), teve cerca de 13 mil visitantes e movimentou R$ 1,5 milhão em comercializações. Com 19 horas de programação ao vivo, o evento também pôde ser acompanhado pela internet, alcançando uma audiência de 2 mil pessoas durante as transmissões.

Em seus mais de 50 estandes, 87 expositores tiveram a oportunidade de divulgar e comercializar seus produtos, como queijos, pães, doces e bebidas artesanais. De acordo com a organização, 75 mil vendas foram concretizadas ao longo dos três dias do evento.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro, 32 artesãos e microempreendedores individuais participaram do evento, comercializando itens produzidos de forma manual, como acessórios de beleza e objetos de decoração, além de bolos, bombons e biscoitos. No total, essas categorias movimentaram mais de R$ 34 mil em vendas.

Voltada para o setor gastronômico, a Exposul Gastronomia aconteceu pela primeira vez no pavilhão da Ilha da Luz, e contou com uma programação diversificada e muitas delícias produzidas em diversas partes do estado.

O público pôde conferir uma feira de produtos do campo e atrações como a cozinha de roça e a tradicional fazendinha, que encantou as crianças com os pequenos animais.

No sábado (11), último dia do evento, foram realizadas as provas práticas do Concurso Enchefs Brasil, e a chef Kênia Mota, de Anchieta, foi a grande vencedora, e irá representar o Espírito Santo na etapa nacional da competição, que acontecerá no estado do Amapá, ainda este ano.

“Mais uma edição de sucesso da Exposul, que é uma iniciativa importante para a valorização do nosso agro. Durante os dias do evento, o pavilhão da Ilha da Luz se tornou um ponto de encontro entre o campo e a cidade, onde o público, além de se divertir com as atrações, pôde prestigiar o trabalho de diversas famílias de produtores rurais da nossa região”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados da edição 2022 da Exposul Gastronomia. É muito importante criarmos essa conexão entre campo e cidade, para que as pessoas tenham consciência do papel do homem do campo em produzir o alimento presente em suas mesas”, disse Wesley Mendes, presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim.

A Exposul Gastronomia foi uma realização da Prefeitura de Cachoeiro e do Sindicato Rural do município. O evento contou com apoio das principais instituições do setor, como Sebrae, Aderes, Senar e OCB, e patrocínio da BRK e Sicoob.

Serviços durante a Exposul

Durante os três dias da Exposul Gastronomia, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disponibilizou um ponto de vacinação contra gripe e Covid-19, e realizou a aplicação de mais de 140 doses.

O Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) esteve presente para divulgar o programa, em busca de novas parcerias e, também, arrecadar doações de alimentos. Além disso, servidores apresentaram aos visitantes, em um estande, as atrações do Mapa de Turismo Rural e Urbano do município.

