Exposul Gastronomia 2022 começa nesta semana em Cachoeiro; confira a programação especial

A programação da Exposul Gastronomia 2022 está repleta de atrações para toda família. O evento, que será realizado de 7 a 9 de abril, acontecerá, pela primeira vez, no pavilhão da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

De 14h às 22h, o público poderá conferir uma feira de produtos do campo e atrações como uma cozinha de roça e fazendinha. O evento também vai receber a etapa capixaba do Festival Enchefs Brasil. Serão eleitos três chefs que vão representar o estado na fase nacional, no Amapá.

Serão mais de 50 estandes com artesanato e produtos de agroindústria, como cafés especiais, e exposição de veículos e equipamentos.

“A Exposul é onde as famílias da cidade encontram as famílias do campo, trocando experiências e fazendo bons negócios. É o rural e o urbano em uma delícia de evento”, explica o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes.

Além disso, haverá aulas-show, organizadas pelos municípios convidados, em que chefs ensinarão receitas salgadas, sobremesas e confeitaria, preparo de cafés e drinks. Quem quiser apreciar cervejas artesanais e comidas saborosas vai encontrar uma grande variedade também. Apresentações culturais e musicais encerrarão a programação em todos os dias.

“A programação da Exposul Gastronomia 2022 está completa e diversificada para toda a família. Estamos com boas expectativas para este evento e preparamos um local mais amplo para receber todos os convidados”, ressalta o prefeito Victor Coelho.

Exposul Gastronomia 2022: Serviços municipais também estarão no evento

Durante os dias do evento, alguns serviços da Prefeitura de Cachoeiro estarão disponíveis. Na área da saúde, os visitantes poderão colocar em dia a vacinação contra a gripe e a Covid-19.

O Banco de Alimentos estará presente para divulgar o programa, em busca de novas parcerias e, também, arrecadará doações de alimentos. Além disso, servidores apresentarão aos visitantes, em um estande, as atrações do Mapa de Turismo Rural e Urbano do município.

Confira a programação completa da Exposul Gastronomia 2022

Quinta, 7 de abril

13h – Recepção dos expositores com a dinâmica: “Empreendedor Inabalável! A magia do cérebro programado para o sucesso!” – Casulo Humano

14h – Abertura dos portões ao público

14h10 – Abertura oficial com apresentação cultural e participação do prefeito anfitrião e convidados

14h50 – Abertura live dos municípios

15h – Apresentação do município de Itapemirim

16h45 – Dinâmica com empreendedores: “Qualidade da prestação de serviço. Você utiliza os 5 atributos principais que o seu cliente observa?” – Casulo Humano

17h – Aula-show: chef Ivane Rezende (restaurante Panela de Barro)

17h30 – Aula-show: chef Rita de Freitas (Recanto da Mata)

18h – Apresentação de Rio Novo do Sul – Capital Capixaba do Jussara

19h – Apresentação do município de Castelo

21h – Roda de chefs: Litoral Capixaba – convidados da Exposul e do Clube Capixaba

21h30 – Encerramento musical com: Trio Sertanejo com Giovane Ramos

Sexta, 8 de abril

14h – Abertura dos portões ao público

14h – Aula-show: chef Cravelina Maria Viana (restaurantes Rancho Sabor com Prosa e Mamma Italia)

14h30 – Aula-show: chef Christian Schayder (restaurante Falésias Beach)

14h55 – Início da live dos municípios

15h – Apresentação do município de Muqui

16h45 – Dinâmica com empreendedores: “Rapport, como entrar na mente do cliente e criar uma conexão assertiva” – Casulo Humano

17h – Apresentação do município de Jerônimo Monteiro

19h – Apresentação do município de Marataízes

21h – Roda de chefs: Caparaó – convidados da ExpoSul e do Clube Capixaba

21h30 – Encerramento musical com: Zé Antônio Irmão Acústico

Sábado, 9 de abril

10h – Abertura dos portões ao público

10h – Abertura do Festival Enchefs Espírito Santo

10h10 – Chef profissional – prova prática

12h30 – Profissional coquetelaria – prova prática

13h50 – Premiação do Festival Enchefs Espírito Santo e proclamação dos Melhores Chefs do Estado

14h – Aula-show: chef Ricardo Pereira

14h30 – Aula-show: chef Enrico

15h – Apresentação do município de Conceição do Castelo

16h45 – Dinâmica com empreendedores: Os 5 gatilhos mentais mais utilizados no processo de venda – Casulo Humano

17h – Apresentação do município de Anchieta

19h – Apresentação do município de Venda Nova do Imigrante

21h – Roda de chefs: Montanhas Capixabas – convidados da ExpoSul e do Clube Capixaba

21h30 – Encerramento musical com: Eliton e João Paulo Trio Acústico

