Exportações brasileiras de rochas ornamentais crescem 7,98% no 1º trimestre de 2022

As exportações brasileiras de rochas ornamentais no 1º trimestre deste ano tiveram uma evolução de 7,98% frente ao mesmo período em 2021, acumulando um total de US$ 281 milhões em faturamento. A comercialização de chapas de granito foi destaque no período com alta de 62,2%, totalizando US$ 176,4 milhões enviados para fora das terras brasileiras, principalmente para os Estados Unidos.

No primeiro trimestre deste ano, a nação norte-americana absorveu 72,5% de toda exportação nacional de materiais acabados. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (18), pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas). No início do mês, a entidade que executa o projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), levou 73 empresas do segmento para a Coverings, maior feira de revestimento na América do Norte. A participação do Brasil bateu recorde com a maior área total já ocupada pelo país dentre todas as edições do evento.

O 1º trimestre de 2022 também trouxe outro destaque: a evolução do preço médio dos materiais brasileiros, que teve aumento de 9,5% em relação ao 1º trimestre de 2021. Segundo o presidente do Centrorochas, Tales Machado, a resiliência das indústrias foi importante no período. “As empresas do setor de rochas mostraram seu poder de reação frente a essa nova realidade do mercado internacional com grande variação cambial e oscilações frequentes no preço dos fretes marítimos”, alertou.

Maiores estados exportadores

Entre os estados brasileiros com maior representatividade nas exportações nacionais, o Espírito Santo ficou em primeiro lugar, com 89,4% de exportações. Seguido pelos estados de Minas Gerais (11,8%) e Ceará (3,9%).

Segundo o presidente do Sindirochas, Ed Martins, o país que mais recebeu as exportações capixabas foram os Estados Unidos, seguido pela China e México. “De todas as rochas capixabas exportadas no primeiro trimestre deste ano, 64% tiveram os Estados Unidos como destino. Sessenta e uma empresas capixabas estiveram de 5 a 8 de abril no país, participando da Coverings 2022. A feira aconteceu em Las Vegas e marcou a volta dos eventos presenciais para o setor na região. Todos os empresários voltaram bastante satisfeitos e motivados com o resultado”, comemorou.

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial.

Sobre o Centrorochas

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. A entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

Sobre a ApexBrasil

A ApexBrasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar esses objetivos, a Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.

