Entrada gratuita neste domingo no Alegre Rodeio Festival com Bruna Viola

Por Redação - Redação

A programação do Alegre Rodeio Festival desde domingo (24), está bastante atrativa, além da entrada, que será totalmente gratuita, o evento conta com os shows de Bruna Viola, Wemerson Araújo, Mariana Capaz e Alex Campanha. Os portões estarão abertos ao público a partir das 14h.

A organização do Alegre Rodeio Festival decidiu abrir os portões do Parque de Exposições neste domingo DE FORMA GRATUITA, como uma forma de retribuir todo o carinho e a receptividade na reestreia do evento no município de Alegre. Aqueles que já haviam adquirido ingresso para este domingo, poderá solicitar reembolso diretamente na bilheteria do Parque de Exposições de Alegre.

Veja a programação completa para este domingo.

– 14h: Abertura Portões

– 17h: Wemerson Araújo

– 18h: Mariana Capaz

– 20h: Rodeio

– 22h: BRUNA VIOLA

– 00h: Alex Campanha

importante: esta é uma estimativa dos horários, podem haver pequenas alterações.

